مياه القليوبية: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة مياه كفر شكر

أعلن المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتياز محطة مياه كفر شكر ترشيح مباشر إجراءات التقييم والحصول على تجديد شهادة TSM بنجاح.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد على أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب.

وأشار إلى حرص الشركة علي تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جوده ممكنة مضيفا أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية الى أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانه والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنيه والجودة والمعامل واعتمادها من لجنه التفتيش.