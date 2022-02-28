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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب عن كأس العالم.. فيفا ويويفا يرفعان الكارت الأحمر لفرق ومنتخبات روسيا

إنفانتينو رئيس الفيفا
إنفانتينو رئيس الفيفا وفلاديمير بوتين رئيس روسيا

أعلن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، إيقاف النشاط الكروي في روسيا، بسبب غزو أوكرانيا.

ونشر الاتحادان  بيانًا مشتركًا، أعلنا فيه إيقاف النشاط الكروي في روسيا، واستبعاد كافة الفرق والمنتخبات من مسابقاتهما.

وجاء البيان المشترك من الاتحادين الدولي والأوروبي كالآتي:"قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والإتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) تعليق مشاركات جميع الأندية والمنتخبات الروسية في مسابقاته لحين إشعار أخر.

يأتى ذلك في أعقاب القرارات الأولية التي أعتمدها مجلس الفيفا والتي نصت على اعتماد تدابير إضافية حيث تتضمن التدابير الاضافية تعليق مشاركة المنتخبات الوطنية أو فرق الاندية في جميع المسابقات التي ينظمها الإتحادين الدولي والأوروبي حتى إشعار آخر.

تم تبني هذه القرارات اليوم من قبل مكتب مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية لـ يويفا ، وهما أعلى هيئات صنع القرار في كلا المؤسستين.

ودعا الجانبان للتضامن مع جميع المتضررين في أوكرانيا معربين عن أملهما في أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس"

ولكن ماذا يعني هذا القرار؟ 

 لن نرى أي فريق أو منتخب روسي في المسابقات تحت مظلة الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم حتى إشعار آخر بحسب البيان، وهما الاتحادان الذان يمكن للروس اللعب تحت مظليتهما.

ما هي البطولات التي سيتم حرمان الروس من المشاركة فيهما؟

لن يخوض المنتخب الروسي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر، حيث كان من المقرر أن يواجه بولندا، وحال فوزه كان مقررًا أن يواجه الفائز من مباراة منتخبي السويد والتشيك، لكنه صار الآن خارج المنافسة، أي أن الروس لن يشاركوا في المونديال بعدما قاموا بتنظيمه النسخة الماضية، ووصلوا فيه لدور ربع النهائي.

- سيتم إقصاء الفريق الروسي الوحيد الذي كان ينافس في البطولات الأوروبية هذا الموسم،  وهو سبارتاك موسكو الذي كان قد حجز مقعدًا في دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي، وكان مقررًا أن يواجه لايبزيج الألماني.

- استبعاد منتخب روسيا للسيدات من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي من المقرر إقامتها الصيف المقبل.

- من المتوقع أن يتم إبعاد الفرق الروسية عن المشاركة في البطولات الأوروبية القارية الموسم المقبل، بعد إيقاف النشاط الكروي في البلاد من قبل "فيفا" و "يويفا"

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