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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مرثا محروس: مشروع تنمية الأسر المصرية انطلاقة قوية لتمكين المرأة اقتصاديا

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

علقت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .

 ووصفت “ محروس” خلال بيان، أصدرته اليوم، تصريحات الرئيس السيسي  بالكلمات المنيرة لطريق التنمية للوصول إلي الجمهورية المصرية الجديدة، موضحة أن هذا المشروع بما يشمله من رؤية وملفات تستعرض كافة جوانب المجتمع يعكس للمواطنين المعايير الاستراتيجية التي تتبعها الدولة، كما أن الدولة تسعي لإدخال المنظومة التكنولوجية الإلكترونية لخدمة الأسر المصرية بأفضل الطرق لتوفير لهم حياة كريمة.

وأعربت "عضوة البرلمان" عن سعادتها مؤكدة أنها شعرت بالاطمئنان كون أن الأسرة المصرية محط نظر وأهتمام من القادة السياسية للدولة مما هذا يعكس مدي شعور واستيعاب الدولة لحال الأسرة المصرية.

 واستكملت النائبة البرلمانية، دائما ما اتطلع الي إستقرار الأسرة المصرية وهذا ما أعمل عليه في البرلمان من خلال تقديم مشروع اللجنة العليا للإرشاد الأسري.

 وعن ملف المرأة في المشروع القومي علقت موضحة، أن المرأة عمود الأسرة المصرية"  فمن البديهي أن تسلط الدولة جهودها لتوفير حياة صحية توعوية للمرأة في المحافظات وفي رأيي أن من هنا تأتي الانطلاقة القوية للمشروع القومي خاصة وأنه سيتم التمكين اقتصاديا للفئة الأكثر فعالية وهي الفئة مابين ال١٨ وال٤٥ من خلال المشاريع متناهية الصغر.

وأكدت النائبة، أن خدمة أكثر من ٦٠٠ ألف سيدة يعتبر انجازا اجتماعيا كبيرا، معقبة “ أعتقد أننا رأينا بداية مشروع قومي متكامل الأركان يعتمد علي وعي المواطنين وتمكينهم في ظل توظيف التكنولوجيا في الاتجاه الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة”.

مشروع قومى الرئيس السيسي تنسيقية شباب الاحزاب تكنولوجيا المعلومات الاتصالات حياة كريمة التنمية الشاملة

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