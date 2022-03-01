مدرب بترو أتلتيكو: رحيل كارتيرون طبيعي.. ومواجهتنا أمام الزمالك بمدرب جديد ستكون صعبة

يرى ألكسندر سانتوس، مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي، أن رحيل المدير الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك أمر طبيعي، وأن مواجهة الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا مع مدرب جديد ستجعل المهمة صعبة على فريقه.

وقال سانتوس في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة "الحياة": "رحيل كارتيرون عن الزمالك أمر طبيعي، وعرفت الخبر بمجرد إعلانه، فالأخبار تنتقل بسرعة داخل وخارج القارة".

وأضاف: "ربما يبحث الزمالك عن مدرب جديد وفلسفة مختلفة ليعود للطريق الصحيح، لكن بعد التعاقد مع مدير الفني الجديد قد نجد أنفسنا أمام فريق مختلف تماما، حيث أن جميع اللاعبين سيكونون متحمسين لإثبات أنفسهم للمدرب الجديد".

وتابع: "الزمالك لديه مجموعة من اللاعبين الرائعين وأعجبني العديد منهم وخاصة في الدفاع، لكن زيزو هو أكثر من لفت انتباهي، فهو لاعب مرن قادر على صناعة الفارق".

وأردف: "كذلك لفت انتباهي أوباما لاعب الوسط والنجم المغربي أشرف بن شرقي".

وأتم: "ربما نتأهل مع الزمالك إلى الدور التالي، لكن الوداد هو الأقرب للتأهل من مجموعتنا".

جدير بالذكر أن بترو أتلتيكو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، يليه الوداد بـ6 نقاط، ثم الزمالك في المرتبة الثالثة بنقطتين.