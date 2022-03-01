يشير حظر التجول للمراهقين إلى الوقت الذي تحدده لضمان عودة أطفالك المراهقين إلى المنزل في الوقت المناسب ، خاصة في المساء والليل.

ويعد تحديد وقت معقول لحظر التجول؛ أمر بالغ الأهمية إذا كان طفلك يحب حضور الحفلات مع أصدقائه بعد المدرسة، ففي حين أن التنشئة الاجتماعية هي جانب مهم من جوانب نمو الطفل ، فمن الضروري أيضًا أن يكونوا آمنين وأن يحصلوا على قسط كافٍ من الراحة لمواجهة اليوم التالي.

ويضمن حظر التجول حصول أطفالك على الترفيه الكافي والعودة إلى المنزل بأمان وفي الوقت المناسب.

العديد من الولايات لديها قوانين حظر تجول للمراهقين لا تسمح للمراهقين بالتواجد في مؤسسة تجارية أو مكان عام بعد ساعات معينة. يجب أن يكونوا برفقة والديهم أو لديهم سبب حقيقي للخروج خلال هذه الساعات ، مثل الذهاب إلى المدرسة لإجراء تدريب أو العودة من العمل.

كشف موقع هيلثي عن فوائد حظر التجول للمراهقين.

لماذا يجب أن تفرض على ابنك المراهق حظر تجول؟



يحب المراهقون قضاء الوقت مع أقرانهم ، ومن الواضح أنه عند تطبيق حظر التجول ، سيرفضونه أو يصبحون سلبيين لأن هذه هي مرحلة الحرية. في حين أن هذا هو السلوك المتوقع منهم ، غالبًا ما يقلق الآباء بشأن سلامتهم والأولويات الأخرى. يرغب الآباء في عودة أطفالهم إلى المنزل في وقت يمكنهم فيه رؤيتهم قادمين.

قد تؤدي العودة إلى المنزل بعد فوات الأوان؛ إلى تأخر المراهق عن الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي أو تضيع عليه بعض المواعيد المهمة في وقت مبكر من اليوم.

وعليك أن تضع بعض القواعد فيما يتعلق بالوقت الذي يتعين عليهم فيه العودة إلى المنزل وتجعلهم يفهمون أهمية حظر التجول، والذي يضمن أن ابنك المراهق آمن في المنزل وأنت تنعم براحة البال.

فوائد حظر التجول في سن المراهقة

قد يعارض بعض المراهقين حظر التجول، وقد يرون أنه شيء يفعله آباؤهم للسيطرة عليهم. ومع ذلك، هناك بعض الفوائد لفرض حظر التجول للمراهقين.

1. يضمن سلامة المراهقين

الأطفال ، وخاصة المراهقون ، عرضة للجرائم في وقت متأخر من الليل. ويضمن حظر التجول للمراهقين أن الأطفال والمراهقين في منازلهم بأمان، وتشير دراسة أجريت على 54 مدينة أمريكية يسكنها 180.000 شخص أو أكثر من قبل باحثين في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، إلى أن قوانين حظر التجول تقلل من اعتقالات الشباب بنسبة 10٪ .



2. يزيد من مسؤولية المراهقين

الخطوة التالية لكونك مراهقًا هي أن تصبح بالغًا. تحتاج إلى التأكد من أن انتقال ابنك المراهق إلى مرحلة البلوغ يكون سلسًا من خلال فرض حظر تجول للمراهقين. يساعد حظر التجول أبنائك المراهقين على تعلم تحمل المسؤولية عن وقتهم والأماكن التي يزورونها ويهيئهم لتحمل المزيد من المسؤولية أثناء نموهم.



3. يقدم راحة البال للآباء

لا يحمي حظر التجول للمراهقين، المراهقين فحسب، بل يوفر أيضًا للوالدين أو الأوصياء راحة البال المطلقة. عندما يعود ابنك المراهق إلى المنزل في الوقت المناسب كل مساء ، فهذا يساعدك على الاسترخاء.

4. يوفر الهيكل

المراهق لديه الكثير من الالتزامات ، بما في ذلك الأنشطة المدرسية واللامنهجية لتنمية الشخصية. إنهم بحاجة إلى بعض الهيكل في حياتهم لتكريس أنفسهم بالكامل لمهام أخرى. إلى جانب ذلك ، يميل المراهقون إلى الاندفاع واتخاذ قرارات متسرعة يمكن أن تؤذيهم على المدى الطويل. توفر حالات حظر التجول للمراهقين هيكلية وتعزز العادات الإيجابية في حياتهم.



5. يعطي ابنك المراهق عذرا

إذا كان ابنك المراهق في بيئة لا يشعر فيها بالأمان ، فإن حظر التجول يمنحه ذريعة للخروج من هناك دون الإضرار بمشاعر أي شخص. بالإضافة إلى ذلك ، يفضل ابنك المراهق أن يقول ، "منحني والداي حظر تجول. يجب أن أكون في المنزل بحلول العاشرة من عمري ، "من أن أقول ،" لا أحب المكان هنا ، ولذا سأرحل ".



6. يعلم إدارة الوقت

إذا طلبت من ابنك المراهق العودة إلى المنزل بحلول الساعة 11 مساءً ، فعليه إدارة وقته حتى يغادر المكان في الوقت المناسب للوصول إلى المنزل. وفقًا لذلك ، يتعين عليهم إدارة التزاماتهم الأخرى حول الموعد النهائي. هذا مهم لتدريس إدارة الوقت للمراهقين.