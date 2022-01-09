نشرة المرأة.. توقعات الابراج.. علامات إدمان المراهق والتدخين وطرق منعه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



هل يمكن للقط أن تشم رائحة الحمل؟ وفقًا لخبراء الحيوانات ، قد يكونون على علم بحملك أو لا يكونون كذلك ؛ ومع ذلك ، فهم مراقبون عميقون ،يمكنهم ملاحظة التغييرات الجسدية والسلوكية الدقيقة أثناء الحمل .

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 9/1/2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

تميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 9 يناير، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

تفكر الكثير من الفتيات فى فكرة الإرتباط ولكن احيانا عندما تري الشخص المناسب لا يشترط أن يكن لها نفس الحب والإعجاب والاحترام، لذلك نستعرض من خلال السطور التالية نصائح لجعل الرجل يقع فى حبك بسهولة تتمثل فيما يلي.

وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ، يجرب ما يقرب من 2500 طفل دون سن 18 عامًا سيجارةهم الأولى ، وينتهي الأمر بأكثر من 400 منهم إلى أن يصبحوا مدخنين يوميًا. للأسف ، نصفهم يموتون في النهاية بسبب الإدمان .

من البيانات التي تم جمعها في عام 2020 ، تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن 4.6 بالمائة من طلاب المدارس الثانوية (3.9٪ فتيات و 5.4٪ بنين) و 1.5 بالمائة من طلاب المدارس المتوسطة (2.0٪ فتيات و 1.3٪ بنين) يستخدمون السجائر .

منع التدخين في سن المراهقة، من المعروف أن التدخين يشكل مخاطر صحية عديدة وفقًا للبحث ، كلما بدأ الشخص الأصغر سنًا في التدخين ، كان من الصعب الإقلاع عن هذه العادة، أيضًا ، المراهقون الذين يدخنون معرضون بشكل متزايد لخطر الوقوع في تعاطي الكحول والمخدرات .

علاوة على ذلك ، تشير الإحصائيات إلى أن المراهقين الذين لا يبدأون في تعاطي التبغ في سن 18 عامًا على الأرجح لا يبدأون أبدًا، اقرأ هذا المنشور لمعرفة المزيد عن النصائح لمنع التدخين لدى المراهقين ، بحسب ما نشره موقع هيلثى .