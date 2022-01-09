قبل إدمانها .. علامات تدل على تدخين ابنك المراهق

وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ، يجرب ما يقرب من 2500 طفل دون سن 18 عامًا سيجارةهم الأولى ، وينتهي الأمر بأكثر من 400 منهم إلى أن يصبحوا مدخنين يوميًا. للأسف ، نصفهم يموتون في النهاية بسبب الإدمان .

من البيانات التي تم جمعها في عام 2020 ، تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن 4.6 بالمائة من طلاب المدارس الثانوية (3.9٪ فتيات و 5.4٪ بنين) و 1.5 بالمائة من طلاب المدارس المتوسطة (2.0٪ فتيات و 1.3٪ بنين) يستخدمون السجائر .

العوامل المؤدية إلى التدخين لدى المراهقين



قد تزيد العوامل التالية من احتمال قيام المراهق بالتدخين.

و الآباء هم من المدخنين.

قد يبدأ المراهقون في التدخين ويستمرون فيه بسبب ضغط الأقران.

قد يتمردون ويبدأون في التدخين لتأكيد استقلالهم.

قد يعتقدون أنه من الرائع التدخين.

قد ينزلقون إلى الحيل التسويقية التي تصنعها صناعة التبغ لجذب المراهقين إلى هذه العادة.

في الأماكن التي أدت فيها ضرائب التبغ المنخفضة إلى انخفاض الأسعار ، يكون من الأسهل بالنسبة لهم تحمل تكلفة السجائر.

يسعد المراهقون بتجربة أشياء جديدة ولكن ليس لديهم ما يكفي من النضج للتفكير في التداعيات طويلة المدى.

النيكوتين الموجود في السجائر دواء جيد المفعول ولا يسبب التسمم.

قد تجعل العوامل الوراثية من الصعب على المراهقين الإقلاع عن التدخين.

قد يؤدي تدخين الأم أثناء الحمل إلى زيادة احتمالية التدخين لدى الطفل أثناء نموه.

التدخين له علاقة قوية مع الاكتئاب ، والقلق ، و الإجهاد .

وهو أكثر شيوعًا بين المراهقين من ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة وأولئك الذين ينتمون إلى خلفيات غير متعلمة.

عدم مشاركة الأسرة أو دعمها.

كما تحدد إمكانية الوصول إلى منتجات التبغ وتوافرها من حولهم ما إذا كان المراهق يدخن أم لا.

قد يترافق مع الأداء الضعيف في المدرسة.

المراهقون الذين يتعاملون مع الصورة المتدنية للذات أو احترام الذات قد يقعون تحت تأثير التدخين.

المراهقون الذين تعرضوا لاعتداءات جسدية أو عاطفية أو جنسية قد تتطور لديهم عادة التدخين.

المراهقون الذين عانوا من انفصال أحد الوالدين أو فقد أحد أفراد أسرته هم أكثر عرضة لخطر تطوير عادة التدخين.

قد يؤدي العيش مع شخص كان في السجن أو يتعاطى المخدرات أو الكحول إلى إدمان المراهقين على التدخين.



علامات تدخين مراهق



فيما يلي العلامات التي قد تشير إلى أن ابنك المراهق يدخن .

1. رائحة الفم الكريهة

المراهقون الذين يدخنون لديهم رائحة نموذجية للدخان تنبعث من ملابسهم وأنفاسهم وأيديهم ويمكن التعرف عليهم بسهولة. قد تختلف شدة الرائحة بناءً على السيجارة التي يستخدمونها.

2. البقع

قد تظهر بقع صفراء على أظافر وأصابع المدخنين نتيجة التعرض للدخان والقطران من السيجارة. قد يكون للشفاه أيضًا لون مزرق أو أسود. قد يتحول لون الأسنان أيضًا إلى اللون الأصفر من الخارج والأسود المائل إلى البني من الداخل.

3. فتح النوافذ

قد يترك الأطفال نوافذهم مفتوحة في كثير من الأحيان ، حتى عندما يكون الجو باردًا بالخارج ، لتهوية الغرفة ومنعها من أن تشم رائحة مثل غرفة الدخان.

4. إبداء الأعذار للخروج

إذا بدأ المراهق فجأة في مغادرة المنزل بشكل متكرر أكثر من ذي قبل لقضاء فترات راحة قصيرة ، فقد يكون يدخن.

5. السعال المزمن

قد تنشأ بحة في الصوت وتهيج الحلق والسعال المزمن من التدخين المنتظم. إذا لم يكن هناك مرض آخر يسبب هذه الأعراض ، فقد يكون التدخين سببًا.

6. تغيرات مزاجية شديدة

إذا تصرف ابنك المراهق بالغضب أو الغضب أو الغضب بشكل غير معقول ولا يمكنك الإشارة إلى سبب أساسي ، فقد يشير ذلك إلى عادة التدخين. قد يكون المراهق أكثر هدوءًا بعد خروجه من المنزل والعودة. قد تجعل صفات النيكوتين المسببة للإدمان ابنك المراهق دائمًا في حالة توتر.



المخاطر الصحية للتدخين



تنص مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على أن التدخين يؤدي إلى المرض والعجز ويضر تقريبًا بكل أعضاء الجسم ،يمكن أن يسبب التدخين أكثر من 50 حالة صحية خطيرة .

قد يتسبب التدخين في العديد من أنواع السرطان مثل :

سرطان الرئة (سبع من كل عشر حالات من سرطان الرئة تحدث بسبب التدخين)

سرطانات الفم

سرطان الحنجرة

صندوق الصوت أو سرطان الحنجرة

سرطان المريء

سرطان المثانة

سرطان الأمعاء

سرطان عنق الرحم

سرطان الكلى

سرطان الكبد

سرطان المعدة

سرطان البنكرياس



يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التالية .

السكتة الدماغية

مرض القلب التاجي

توقف القلب

مرض الأوعية الدموية المحيطية (الأوعية الدموية التالفة)

مرض الأوعية الدموية الدماغية (حالة تؤثر على إمداد الدماغ بالدم)

قد يؤدي أيضًا إلى تلف الرئتين والتسبب في حالات مثل

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

التهاب شعبي

انتفاخ الرئة

التهاب رئوي

قد يتفاقم عند تفاقم أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل

أزمة

التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد ، وما إلى ذلك.

قد يؤدي التدخين أيضًا إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسل والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهابات العين وما إلى ذلك كما يتسبب أيضًا في تدهور الحالة الصحية بشكل عام ، وزيادة الغياب عن المدرسة أو الكلية أو العمل ، وزيادة زيارات المستشفى والنفقات المرتبطة بها .