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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. راجع نفسك واستخلص خبرتك لمواليد اليوم 9 يناير

الأبراج
الأبراج

تميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 9 يناير،  وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.
 

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حظك اليوم وتوقعات الخميس 6-1- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4/1/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 
 

إذا كنت مولودا في يوم 9 يناير فإن ذلك يعني أنك شديد الاعتداد بنفسك.. لديك إرادة قوية وروح قتالية، ولديك أيضا إصرار على إثبات نفسك وتأكيد ذاتك، فقط عليك أن تتحكم في عنادك وفي تركيزك على ذاتك.

نصيحة:

عام ٢٠٢٢ مناسب لك لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

عبير فؤاد علم الأرقام شخصية اليوم مهنيا وعاطفيا وصحيا تاريخ ميلاد حظك اليوم

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