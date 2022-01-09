إزاي تخلي الرجل يقع في حبك.. 21 نصيحة مفيدة

تفكر الكثير من الفتيات فى فكرة الإرتباط ولكن احيانا عندما تري الشخص المناسب لا يشترط أن يكن لها نفس الحب والإعجاب والاحترام، لذلك نستعرض من خلال السطور التالية نصائح لجعل الرجل يقع فى حبك بسهولة تتمثل فيما يلي.





كيف تجعلي الرجل يقع في حبك: 21 طريقة

نقدم لك عزيزتي نصائح لجعل الرجل يقع فى حبك بسهولة.

1. ابدئي المحادثة

سيساعدك بدء محادثة على تكوين صورة إيجابية. المحادثات العشوائية هي الأفضل. لا تكن عصبيا. ابق هادئًا واجعل محادثتك ممتعة بقدر الإمكان. ربما يمكنك البدء بمواضيع أنت متأكد منها ، وإجراء محادثات عميقة وطويلة.

2. لا تخافي من التعبير عن مشاعرك

لن تعرفي مشاعر حبيبك تجاهك حتى تعبري عن مشاعرك. كن شجاعه بما يكفي عندما تكون مشاعرك حقيقية، لا تدعي مخاوفك تمنعك من التعبير عنها لأنك قد تضيعي الوقت، امتلكي الشجاعة لاتباع قلبك.

3. كني على طبيعتك

لا تتظاهر. حاول أن تكون طبيعيًا وبسيطًا كما أنت في الحياة الواقعية. احتضان من أنت بدلاً من محاولة أن تكون لشخص آخر. هذا هو المفتاح الحقيقي.

4. استخدمي لغة الجسد

يمكن أن تنقل لغة الجسد إشارات إلى الفتاة التي تحبها. على سبيل المثال ، الميل للأمام قليلًا يعطي انطباعًا بأنك مهتم بها. تحية بابتسامة والتحدث بصراحة. يمكن أن تساعدك هذه الإيماءات على كسب قلوبهم.

5. انظري في عينه

في كل مرة تتحدث فيها مع من تعجبك ، تواصل معه بالعين . يمكن أن يساعد في إثارة الشعور بالحب. قال شخص حكيم جدًا إن النفوس تشتعل عند الاتصال بالعين . حاول!

6. كني ودودة معه

يبدأ أساس العلاقة بالصداقة. سيساعدك أيضًا في التعرف عليهم بشكل أفضل. الصداقات دائما تربط الناس بشكل أسرع من علاقة الحب. قدم بعض المساعدة إذا لزم الأمر. اجعل فتاتك تشعر أنك شخص يمكن الوثوق به.



7. امنحيه مساحة

امنحهم بعض المساحة ليشتاقوا إليك. دع مشاعرهم تلحق بك. دع علاقتك تنمو مع مرور الوقت. سيسمح منحهم مساحة أيضًا بحرية معالجة مشاعرهم ومعرفة ما يريدون حقًا.

8. اذهبي للنزهة معه

شاركا في بعض الأنشطة الممتعة معًا أو خذاها في موعد مفاجئ. التسكع هو وسيلة ممتعة للتعرف على الفتاة التي تعجبك بشكل أفضل. استمتع بصحبة بعضكما البعض. إذا كان كلاكما مرتاحًا ، فربما تمسك يديك وتشعر بالدفء.



9. إظهاري الاهتمام بهواياته

عندما تبدأ في إظهار الاهتمام ببعض الهوايات الشائعة ، سيخلق ذلك إعجابًا ببعضكما البعض. يمنحك أيضًا فرصة لقضاء المزيد من الوقت معًا.

10. أظهري اناقتك

ابهري حبيبك بأناقتك تذكري أن الاستمالة عنصر أساسي لجذب أي شخص. مشطي شعرك بعناية وظهري مرتبًا.



11. تعطري

الرائحة نظيفة ورائحة منعشة. عطر مبهج يجعلك أكثر اجتماعية. يزيد من فرص اقتراب سحقك منك. يمكنك استخدام النعناع لنظافة الفم ورائحة لطيفة للجسم.

12. اجعليه يشعر بالسعادة

مع القليل من التخطيط والفهم لما يحبه وما لا يحبه ، يمكنك أن تجعله يشعر بالحب والسعادة. أظهر بأفعالك أنك تهتم بها ؛ هذا سوف يضيف إلى سعادتهم.

13. يتمتع بروح الدعابة

اظهار جانبك المضحك من خلال تكسير النكات. إذا تمكنت من إضحاك الشخص الذي يعجبك ، فمن المحتمل أن يقضي وقتًا أطول معك.

14. تحدثي عن عيوبك

أنت لست خارق. أنت ترتكب أخطاء ، ولكن الأهم من ذلك أنك تستمر في التعلم من أخطائك. شارك عيوبك ونقاط ضعفك مع من يعجبك لبناء علاقة ثقة. كن متواضعا ومنفتح. لكن تأكد من أنها متبادلة وليست أحادية الجانب. يمكن أن يساعدك هذا في الحصول على اتصال عاطفي قوي.





15. مشاهدة فيلم معا

شاهد فيلمًا رومانسيًا يحتوي على قصة شيقة. يمكن أن يساعدك هذا في معرفة المزيد عن الخيارات والتفضيلات الأخرى. احصل على بعض الوجبات الخفيفة اللذيذة واضبط الحالة المزاجية مع الإضاءة الجيدة لجعلها أكثر رومانسية.

16. تحدثي عن المستقبل

دع فتاتك تعرف الخيارات التي تتخذها وكيف تشعر تجاهها. لكن لا تبدو يائسًا لأنه يمكن أن يضر بالعلاقة الحالية.



17. استمعي بانتباه

حاول الرد بأسئلة متابعة هادفة تظهر أنك تستمع بنشاط. هذا أمر بالغ الأهمية للحصول على اتصال صحي. قدم اقتراحات مفيدة لإعطاء الانطباع أنك مهتم حقًا.

18. ضعي هاتفك بعيدًا

عندما تكونان معًا ، من الأفضل وضع هاتفك بعيدًا. إذا واصلت فحص هاتفك كثيرًا ، فقد يؤدي ذلك إلى كسر تدفق محادثتك.



19. امدحية

كوني كريمة في تقديم المجاملات لمن تعجب به . نقدر الأشياء الصغيرة التي تجعلهم سعداء. إذا كنت تحب طريقة لبسهم ، فاحرص على الثناء. كن صادقًا ولكن لا تزيف مشاعرك.

20. كني متعاطفا

التفكير من منظورهم ووضع نفسك في مكانهم يمكن أن يجعله يدرك أنك تولي أهمية لأفكاره وتقدر مشاعره. هذا يساعد العلاقة على الانتقال إلى المستوى التالي.



21. الرد على الرسائل

يمكن أن تصبح المحادثة النصية قديمة عندما لا ترد على رسالة من يعجبك. لا تجعلهم ينتظرون وقتًا طويلاً بعد التحقق من الرسالة. يمكن أن تضيف إضافة بعض الميمات أو الرموز التعبيرية المضحكة شرارة إلى المحادثة.

لا يمكن الشعور بالحب إلا وليس بالقوة، لا يوجد سحر. يستغرق الأمر وقتًا حتى تنمو بذرة الحب في قلب من يعجبك. ابذل الجهود الصحيحة باختيار أفضل فكرة عن كيفية جعل الشخص الذي يعجبك يقع في حبك. اختر ما يناسبك.