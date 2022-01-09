نصائح لمنع ابنك المراهق من التدخين

منع التدخين في سن المراهقة، من المعروف أن التدخين يشكل مخاطر صحية عديدة وفقًا للبحث ، كلما بدأ الشخص الأصغر سنًا في التدخين ، كان من الصعب الإقلاع عن هذه العادة، أيضًا ، المراهقون الذين يدخنون معرضون بشكل متزايد لخطر الوقوع في تعاطي الكحول والمخدرات .

علاوة على ذلك ، تشير الإحصائيات إلى أن المراهقين الذين لا يبدأون في تعاطي التبغ في سن 18 عامًا على الأرجح لا يبدأون أبدًا، اقرأ هذا المنشور لمعرفة المزيد عن النصائح لمنع التدخين لدى المراهقين ، بحسب ما نشره موقع هيلثى .

منع التدخين في سن المراهقة



يمكن أن تساعدك النصائح التالية في منع ابنك المراهق من التدخين .

حافظ على الحوار وتحدث إلى أبنائك المراهقين حول التدخين والـ vaping. يمكنك أن تبدأ في وقت مبكر من روضة الأطفال. انظر إلى الأشياء من منظور طفلك ، وأجب عن أسئلته بصدق. استمر في المحادثة حتى مع تقدم الأطفال في السن.

اخلق بيئة مواتية لابنك المراهق ليأتي ويناقش مخاوفه وأسئلتك معك.

اشرح الآثار السيئة لأنواع التبغ الأخرى ، بما في ذلك التبغ الذي لا يدخن والشيشة والسجائر الإلكترونية.

ناقش معهم ما سيقوله إذا قدم أحد الأصدقاء سيجارة أو سيجارة إلكترونية.

كن قدوة يحتذى بها ، ولا تدخن نفسك.

لا تسمح لأصدقائك أو أفراد أسرتك بالتدخين حول أطفالك وجعل منزلك منطقة ممنوع فيها التدخين.

تعرف على العلامات التي قد تكون موجودة إذا كان المراهق يدخن وراقبها . إن تحديد العادة والقضاء عليها في مهدها هو دائمًا الخيار الأفضل.

اعرف ما يفعلونه ومن هم أصدقاؤهم.

لا تتطفل على مساحتهم الخاصة ، ولكن احترس من الولاعات أو علب الثقاب التي بحوزتهم.

ثنيهم عن ممارسة ألعاب الفيديو أو مشاهدة محتوى قد يؤيد التدخين أو يروج له.

إذا كان ابنك المراهق يدخن بالفعل وقمت بإقناعه بالإقلاع عن التدخين ، فحثه على اتخاذ قرار بشأن موعد أو يوم رمزي قد يحصل فيه على الدافع للإقلاع عن التدخين.

علم طفلك أن يقول لا للتدخين في المرة الأولى . ستساعدهم هذه العادة الراسخة في مجالات أخرى من الحياة أيضًا.

ليس من السهل حتى على كبار السن التعامل مع رغبتهم في التدخين. هيئهم للرغبة الشديدة وكيفية التغلب عليها. كن معهم خلال رحلة الإقلاع عن التدخين.

يمكنك مناقشة الأطباء إذا كانت الخيارات الأخرى مثل لصقات النيكوتين أو اللثة أو البخاخات مفيدة لابنك المراهق.

ثنيهم عن أخذ بديل السجائر الإلكترونية.

ابقَ على اطلاع دائم بالاتجاهات الجديدة والخيارات الأخرى المتاحة للسجائر حتى تتمكن من مراقبة أي عادات جديدة قد يطورها ابنك المراهق.

قد تفكر في الحصول على مشورة مهنية لطفلك لأن لديهم الوسائل والطرق اللازمة لمساعدة طفلك على الإقلاع عن التدخين بطريقة صحية.

ليس من السهل الإقلاع عن التدخين - للبالغين أو المراهقين. قد تكون هناك بعض التحديات ، لكن كن إيجابيًا ومشجعًا حيال ذلك. ساعدهم على التواصل مع مجموعات الدعم المحلية أو عبر الإنترنت حيث يحاول أشخاص آخرون في نفس أعمارهم الإقلاع عن التدخين. بهذه الطريقة ، سيحصلون على الدافع الضروري لكسر هذه العادة والعيش حياة صحية.