جرأة .. أصالة تنتظر طرح أحدث أغانيها

تنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم جرأة، إذ نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها على تطبيق انستجرام- برومو الأغنية معلنة عن طرحها قريبًا، ولم تكشف عن الموعد.

أغنية جرأه لـ أصالة نصري، من كلمات: عبدالله بن فيصل بن يزيد، ألحان: ‫وتر‬.

حفل زفاف ابنة أصالة

كشفت أصالة نصري -خلال تواجدها على المسرح بحفلها الأخير- موعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي على خطيبها أحمد هلال، حيث أكدت أن حفل الزفاف سوف يقام في شهر مارس القادم .

وقالت الفنانة أصالة: "حفل زفاف ابنتي شام وأحمد إن شاء الله الشهر القادم"، و أطلقت أصالة "زغرودة" أثناء تواجدها على المسرح وطلبت أيضا من الحضور أن يقومون بهذا احتفالا بزفاف ابنتها.

أحدث أعمال أصالة

وطرحت الفنانة أصالة نصري قبل أيام أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغاني أصالة

كما حصدت الفنانة أصالة نصري، 2 مليونا و425 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، ايقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد.

كلمات الأغنية

أنا دخيل الله وتحت حكم عينك

شفتني تبعتك وين ما راح ظلك

ياللي الحرير يغار من بعض لينك

وش عاد لو يلمس حريرك وكلك



ياليتني ما بين همك وبينك

ويا ليتني آخر غرام (ن) وصلك

علقني لو ودك انا بين ايدينك

ما اضيع دروب اتجاهك وادلك



انا وقلبي.. والوله.. فاقدينك

لا تقوم من بالي ولا تروح خلك

مير اشتهي وصلك ولا قلت وينك

لني اعرف انه في قلبي محلك

أحدث أعمال أصالة

كان آخر أعمال اصالة الفنية، تتر مسلسل “بنت السلطان”، للفنانة روجينا، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق كما تظهر روجينا خلاله بأكثر من إطلالة تكشف عن تطور وتحول شخصيتها خلال العمل الذي شارك في بطولته أيضا الفنان باسم سمرة وسوسن بدر وبيومي فؤاد وآخرون.

كما غنت أصالة تتر مسلسل “قصر النيل” بعنوان "ما بنقدرش"، كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أمين أبو حافة الذي قام بتسجيل التوزيع بين باريس ونيويورك.

مسلسل "قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions، وسيتم عرض العمل عبر قنوات MBC مصر وmbc دراما ومنصة شاهد.