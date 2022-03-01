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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم أطفال.. مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة بالولايات المتحدة

إطلاق نار بالولايات
إطلاق نار بالولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص، من بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو بكاليفورنيا.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المشتبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى، بالإضافة إلى أطفاله الثلاثة جمعيهم أقل من 15 عاما.

وبدأ الحادث قبل الساعة 5:30 مساء يوم الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة، عندما تم استدعاء الضباط عقب إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو، التي تقع على طريق Wyda في Arden-Arcade.

وأشارت التقارير آنذاك بإطلاق النار على خمسة أشخاص على الأقل.

وأكدت إدارة الإطفاء، مقتل عدة ضحايا بينهم طفل، ولم تؤكد الشرطة بعد العدد الدقيق للضحايا.

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