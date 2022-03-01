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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفعيل بروتوكول التعاون بين القوى العاملة وجامعة جنوب الوادي لتدريب خريجي التدريب المهني على مهنة المساحة

صدى البلد

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان ، توجيهاته لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية في 27 محافظة بضرورة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة في مجال التدريب المهني للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، خاصة المستحدثة منها ، والمطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية .

 فى هذا الإطار ، قامت مديرية القوى العاملة بقنا ، باستكمال تدريب 25 متدرباً من قسم المساحة ، بواقع 100 ساعة تدريبية مجانية على استخدام جهاز (التوتال ستيشن) ، ويعتبر من أهم الأجهزة المتخصصة والمستخدمة بنطاق واسع في مجال المساحة وعليها طلب متزايد في سوق العمل بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي .

 وقال حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة : إن  ذلك التدريب يأتي امتداداً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوي العاملة ، وجامعة جنوب الوادي ، والذي يهدف إلى التعاون بين الطرفين لتدريب الطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، والتدريب المهني والتحويلي دعما للاقتصاد والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة

ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال .

 وأشار مدير المديرية إلي أنه تم تنظيم زيارة للمتدربين على مهنة المساحة إلى جامعة جنوب الوادي ، لبدء استكمال تدريبهم الميداني على المهنة ، داخل الجامعة بكلية الآداب ، بحضور عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط ، وأحمد حسين مدير قسم التوجيه المهني بالمركز، والدكتور صلاح طايع عميد كلية الآداب، والدكتور أشرف حكيم وكيل الكلية،  والدكتور محمد نعنع رئيس قسم الجغرافيا ، والدكتور حمدان النجار أستاذ مساعد بالقسم.

وقدم مدير المديرية الشكر والتقدير للدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وجميع أعضاء هيئة التدريس على حسن الاستقبال ، والتعاون مع المديرية لتفعيل بروتوكول التعاون وجهودهم وتعاونهم  لخدمة الشباب في مجال التدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر بالمحافظة . 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديريات القوى العاملة استكمال تدريب 25 متدربا من قسم المساحة قنا تفعيل بروتوكول التعاون القوي العاملة وجامعة جنوب الوادي دريب خريجي التدريب المهني مهنة المساحة

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