شحنات تجريبية من منتجات البلاستيك ومواد التعبئة والتغليف للسوقين البرازيلي والتركي

أسفر اليوم الأول للقاءات الثنائية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم بحضور ٩ شركات مصرية من أعضاء المجلس عاملة في مجال البلاستيك والمواد الخام الخاصة به و مواد التعبئة و التغليف مع شركة global trading oka التركية - البرازيلية عن الاتفاق على مجموعة من الشحنات التجريبية لبعض المنتجات السابق الإشارة إليها لدخولها إلى السوقين البرازيلي و التركي.

يأتي هذا في إطار التنسيق والتواصل ما بين المجلس ووحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجاري لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين عبر زووم ، وفي هذا السياق ابدت شركة oka Global trading البرازيلية رغبتها فى التعاون مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لشمع البارافين والبولى ايثيلين والبولى بروبلين لتوريدها الى السوق التركي فضلا عن منتجات البلاستيك المنزلية لتوريدها الى السوق البرازيلى.



وقد خاطب المجلس أعضاءه من المهتمين مؤكدا على أهمية ارسال الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة لعرضه على رئيسة الشركة التي شاركت خلال لقاء اليوم الأول.



كما نظم المجلس بالتعاون مع المكتب التجارى فى مدريد وإدارة نظم المعلومات بالتمثيل التجارى لقاءات عمل ثنائية بين أعضاء المجلس من الشركات المصنعة لأدوات المائدة الزجاجية والأواني المصنوعة من السيراميك وإحدى كبريات الشركات الإسبانية agenda clothing التي أعربت عن رغبتها في استيراد أدوات المائدة من الزجاج والأواني.

