دعوات بالفرج والرزق لبطل صعيدي في الجامعة الأمريكية| لماذا يرفض هشام المليجي المساعدة؟

تصدر الفنان هشام المليجي، التريند، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وأثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار منشور تحدثت فيه زميلته عن تعرضه لحالة اكتئاب بسبب قلة أعماله الفنية.

قدم العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الدعم النفسي، والحب للفنان هشام المليجي، والدعوات بالفرج، فماذا حدث له وكيف كان رد فعله على تفاعل المعجبين معه؟

منشور أثار الجدل عن هشام المليجي

شاركت الفنانة الشابة رانيا شاهين، صورة للفنان هشام المليجي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت عليها: « الراجل ده جاري في العمارة اللي جنبي ومتربيين مع بعض.. مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز.. ومكافح وعنده اكتئاب وبيرفض إنه يكلم حد على شغل علشان هو حساس.. تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزة النفس».

وأضافت رانيا شاهين: « أنا عارفة إنه هيزعل مني لما يعرف إني كتبت الكلام ده.. بس كل ما أزوره حقيقي بيصعب عليا.. مع إنه مش بيشتكي بس باين عليه.. الموهوبين في الظل».

رد فعل هشام المليجي بعد تفاعل السوشيال ميديا

كتب الفنان هشام المليجي عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: « صباح الخير.. شكرًا جزيلاً على موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي.. صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة، ولم أطلب منها أي مساعدة من أي نوع.. ولأني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور، ولكن بعد أن صُور وتلقفته المواقع والصفحات ومعظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والإعجاب والدعوات بالفرج والفرح والرزق وأشياء أخرى جميلة.. وهنا لابد وأن أشكر حارتي وزميلتي الطيبة لأنها كانت سببًا لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجة –.

وتابع هشام المليجي في منشوره: «كثير من التعليقات عن أن الفن وساطة وغدار ولازم يكون في شغل تاني ومصدر آخر للدخل- وده مش عيب طبعًا، وفيه فاكرين أننا بنتسول الشغل على المنصات الاجتماعية- مش عارف هو يقصد مين- طلب الشغل مش عيب لا على العام ولا على الخاص بس تعبير «تسول» غير لائق.. أرجو من المواقع والمنصات إزالة المنشور وعدم تداوله.. أنا أحب جميع مخلوقات الله ولم أطلب من أحد المساعدة مع انها أشياء مشروعة عند البشر ولا تعيب أحدًا.. شكرًا وآسف لكل الأصدقاء والصحفيين من استطعت الرد عليه ومن لم أستطع.. وتمنياتي لجميع بالسعادة والنجاح».

الفنان هشام المليجي

من هو هشام المليجي؟

هشام المليجي هو ممثل ومؤلف وموسيقي مصري، تخرج من أكاديمية الفنون، قسم تمثيل وإخراج، وشارك المليجي في عدد من الأعمال الفنية في السينما، والمسرح، والتليفزيون إلا ان انطلاقته الحقيقية بدأت مع دوره في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

أشهر أعمال الفنان هشام المليجي هي: « صعيدي في الجامعة الأمريكية، ضحك ولعب وجد وحب، شحر الأحلام، الداعية، العصيان».

أخر أعمال الفنان هشام المليجي هو مسلسل « قيد عائلي» عام 2019، حيث شارك في بطولته ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي وصلاح عبد الله وكارولين عزمي ودينا فؤاد ونضال الشافعي، والمسلسل من إخراج تامر حمزة.