الشباب والرياضة بالغربية تطلق مبادرة "كنائس تعانق مآذن" ..شاهد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للشباب"، اليوم الثلاثاء، مبادرة "كنائس تعانق مآذن"، وذلك من خلال الملتقي الثقافي المنعقد بقاعة المؤتمرات بالمديرية.

وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، وضيوف المبادرة القس باخوميوس كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بطنطا، والشيخ إبراهيم شبل إمام وخطيب مسجد الشيخة صباح بطنطا.

تضمنت فعاليات المبادرة، بعض الفقرات الأدبية، وإلقاء أبيات شعر فى حب مصر بإشراف منسقي المبادرة محمد عبد المنعم وعادل غانم.

وأكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال كلمته علي أن تلاحم الصرحين قاصداً الكنائس والمساجد، سيظل رمزاً خالداً داخل الوطن، كما أكد علي ضرورة العمل علي تنفيذ مثل هذه المبادرات للشباب للتأكيد علي وحدة المصريين تحت راية الوطن.

وأشار "الديب" لضرورة العمل بكثافة لبث روح الوطنية في قلوب الشباب، مضيفاً أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان والمحبة، ومثل وجود هذه الفاعليات هي رسالة توجه للعالم أجمع أن مصر بشبابها ورجالها مسلميها ومسيحييها يد واحدة وروح واحدة.

وتناول القس باخوميوس كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بطنطا، في حديثه النسيج الوطني الواحد للمصريين كلهم أمة واحدة، مؤكداً أن الشعب المصري لا يعرف التفرقة بين المسلم والمسيحي، وطالب الشباب بالابتعاد عن الأفكار الرجعية والهدامة التي تحاول زرع الفتن بين المصريين.

وتطرق الشيخ إبراهيم شبل إمام وخطيب مسجد الشيخة صباح بطنطا، إلى حب الوطن والبعد عن التعصب الديني، وما هي سماحة الإسلام وتطبيقها بيننا، وكيفيه قبول الآخر وأضاف أن حرية اختيار الدين هي ضرورة حتمية وليست مفروضة.

وأكد على ضروره التعايش السلمي بين أفراد المجتمع كافة، ودعى إلي البر والمعاملة الحسنة.

وأشار دكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، أنه من أشد المهتمين بالعمل علي زيادة مثل هذه الفعاليات لينمي لدي الشباب حب الوطن ويظهر التكاتف الموجود بالفعل بين جميع أطياف الشعب وحتي يتجنب الشباب الوقوع في الفتن التي تهدم البلد ونشر روح المحبه والإخاء بين المسيحيين والمسلمين وكيف كانوا وسيظلوا متكاتفين رغم أي صعاب.

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