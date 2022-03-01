أستاذ بمعهد البحوث الفلكية : 9 اقترانات مرئية تظهر في السماء الشهر الحالي | فيديو

قال الدكتور أشرف تادرس ، أستاذ الفيزياء الجيوفيزيقية بالمعهد القومي لـ البحوث الفلكية ، تعقيبا على حدوث 11 ظاهرة فلكية في شهر مارس الحالي ، إن عدد الظواهر طبيعي ، وأغلبها سيكون اقترانات ، موضحا أن المقصود من الاقترانات هو أن اقتراب جرمين سموين ، ورؤيتهما بوضوح بالعين المجردة .

وأضاف الدكتور أشرف تادرس ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " اليوم " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الاقترانات التي تظهر في السماء عبارة عن اقترانات ظاهرية وليست هي المسافات الحقيقة بين الأجرام السماوية في الفضاء ، متابعا : " عدد الاقترانان هذا الشهر تصل 9 مرات والباقية ستكون غير مرئية بالعين المجردة " .

ولفت " تادرس " إلى أن فجر اليوم شهد ظاهرة اقتران القمر مع كوكبي عطارد وزحل ، وكان المظهر رائعا ، موضحا أن معهد البحوث الفلكية يهتم بشرح تلك الظواهر للمواطنين من خلال الصفحة الرسمية .

ويذكر أن معهد البحوث الفلكية قد أصدر مؤخرأ بيانا عاجلا بشأن نتائج دراسة قامت بها جامعة بوسطن عن قطعة من الشظايا النجمية تتجه نحو حافة مجرتنا "درب التبانة" بسرعة تقارب مليوني ميل في الساعة (3.2 مليون كيلومتر في الساعة).

حيث أفاد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، ان الدراسة مهمة وهذه محاولة ناجحة لفهم ابعاد وظروف تكون واندثار النجوم والمجموعات النجمية.

وقال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية : علماء الفلك يحاولوا فهم مراحل تطور النجوم بشكل أعمق وكيفية انتقالها من نجم عادي الي قزم او مستعر، اخذا في الاعتبار ان مجرة درب التبانه التي نعيش بداخلها يبلغ قطرها 100 ألف سنة ضوئية و تحتوى علي الكثير من تلك البقايا النجمية سواء قريبة او بعيدة عن المجموعة الشمسية.