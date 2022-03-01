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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عطل مفاجيء بالفرامل.. أتوبيس نقل عام يهشم مدخل عقار بالدراسة ( صور )

الاتوبيس عقب الحادث
الاتوبيس عقب الحادث

شهدت منطقة الدراسة بحي الجمالية، حادث تصادم اتوبيس نقل عام بمدخل عقار سكني مما تسبب في إصابة سائق الأتوبيس و٣ من ركابه تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الجمالية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع تصادم أتوبيس نقل عام بمدخل عقار سكني بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائقه.

علي الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة الأولية، إصابة سائق الأتوبيس و٣ من الركاب.

كما تبين، أن عطل بفرامل الأتوبيس، وراء عدم سيطرة السائق عليه ليهشم مدخل عقار سكني.
 

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أتوبيس نقل عام حادث الدراسة الجمالية قسم شرطة الجمالية

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