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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدرية طلبة تهاجم طليق منة عرفة: غاوي شهرة.. فيديو

بدرية طلبة
بدرية طلبة

قالت الفنانة بدرية طلبة، إن هناك شخص يشن هجوما على الفنانين، و يظهر فى لايف ويقول إنه الشخص الوحيد المحترم.


وأضافت الفنانة بدرية طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن هذا الشخص يريد أن يكون معروفا، وحاول أكثر من مرة الدخول فى مجال الفن.


ولفتت إلى أنها لا تدافع عن الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، لأنها فنانة كبيرة وتسطيع الرد على أى شخص.  


وأكدت أن هذا الشخص هو و زوجته يعملان فى الفن، ويظهر ويقول كلام غير صحيح، ولذلك :" ا وأنا محبش حد يشتمني".


و أوضح الإعلامي سيد على أنه تحدث من قبل مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، وأكد له أن هناك إجراءات ضد هذا الشخص، وأن هذا الشخص هو زوج الفنانة منى عرفة.  
 

 

بدرية طلبة حضرة المواطن سيد على مجال الفن الفن

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