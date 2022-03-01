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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: نسعى لبناء كوادر شبابية تستكمل مسيرة التنمية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى و البحث العلمى

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، حول فعاليات برنامج صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، الذي استضافته الجامعة تحت عنوان "اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال في مصر"، بالتعاون مع المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، وبإشراف د. عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يستهدف تحفيز وتوجيه ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، عن طريق إلقاء بعض المحاضرات التحفيزية والتوعوية، وعقد ورش عمل تدريبية، وجلسات استماع لشباب المُبتكرين من أبناء جامعة المنيا والمحافظة، واكتشافهم ودعمهم؛ لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي.

ولفت التقرير إلى أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، وتحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق وأن تكون قادرة على المنافسة العالمية.

والقى التقرير الضوء على محاضرات د. ماجد غنيمة مستشار المدير التنفيذي للصندوق في مجال الابتكار وريادة الأعمال، والتي ناقشت المصطلحات التي تدور حول مفهوم الابتكار وريادة الاعمال، ومراحل تحول الفكرة لدى المُبتكر من مجرد فكرة في رأسه إلى مشروع ناجح له مكاسب كبيرة، إلى جانب استعراضه كافة السُبل التي قد تساعد المُبتكر لتنفيذ مشروعه على أرض الواقع، والمؤسسات الحكومية التي يُمكن الرجوع لها عند التعثر في أي مرحلة يمر بها المُبتكر خلال رحلته.

وعلى هامش الفعاليات، عُقدت جلسات نقاشية واستماع للمُبتكرين ورواد الأعمال، وقدموا خلالها عدد من الابتكارات في مجالات: مواد التحنيط الطبيعية وسهلة الاستخدام، وعلاجات مُبتكرة للحروق، وطرق مُبتكرة لعمل مراكب إنقاذ الغواصين، ومصنع تكنولوجي من الجيل الرابع، وروبوت رسام للأطفال، وجهاز لإعادة التأهيل لذوي الإعاقة، ومترجم للغة الإشارة للصم والبُكم.

جدير بالذكر أن وفد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ضم د. ماجد محمد غنيمة، مستشار المدير التنفيذي للصندوق، وم. محمد الدلال المدير التنفيذي لشركة تكني، وم. ماجد حربي خبير بإحدى الشركات التكنولوجية الكبرى، وبحضور 300 مُبتكر ورائد أعمال.

 

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