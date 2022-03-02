لإفطار مختلف .. طريقة عمل عيش التورتيلا بالسوسيس

يبحث الكثير من الأشخاص على فطار مبتكر ومختلف عن العادي، لذلك نقدم في هذا التقرير طريقة عمل عيش التورتيلا بالسوسيس لفطار جديد.

عيش التورتيلا بالسوسيس



قدمت الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل عيش التورتيلا بالسوسيس بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عيش التورتيلا بالسوسيس

عيش تورتيلا

سوسيس

‏ سلامي

‏تركي مدخن

‏ بيض

‏فلفل رومي جوليان

‏ فلفل ألوان جوليان

‏بصل أحمر جوليان

‏طماطم جوليان

‏كابوتشي جوليان

‏ بطاطس مقلية

‏ميكس زيتون شرائح

‏ ميكس جبنة شيدر

‏ جبنة موتزاريلا

‏ جبنة رومي مبشورة

‏مايونيز

‏ كاتشب

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‏طريقة عمل عيش التورتيلا بالسوسيس



‏تسخن طاسة على النار بها قليل من الزيت.

‏يخفق 3 بيضات مع ملح وفلفل اسود ويوضع في الطاسة ويضاف اي حشوة اختياري ويوضع التورتيلا على الوجه وتقلب في الطاسة ثم يطبق العيش ويرفع.

‏يمكن حشو الخبز بالسوسيس ويلف رول مع الجبن.

‏يمكن حشو التورتيلا بالبطاطس والجبن.

‏يمكن حشو التورتيلا بالبيض والخضار ويطبق.

‏يقدم الفطار مع البطاطس المحمرة والصوص المفضل.