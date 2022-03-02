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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | الشرقية للدخان تعلن ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية.. وصول 181 طالباً عائدًا من أوكرانيا إلى مطار القاهرة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين  نعرض لكم ابرزها:  


زيادة في 10 أنواع.. الشرقية للدخان تعلن ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية|فيديو

 

أعلن هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أن هناك زيادة في أسعار السجائر، مؤكدًا أن الأسعار تشهد تحركًا في الأسواق المصرية.


رئيس البنك الزراعي: أطلقنا مبادرة «باب رزق» بفائدة 3%.. ونعمل على تمويل المرأة الريفية|فيديو


قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي يخدم 5 ملايين مزارع ولدينا 1150 فرعًا و1000 ماكينة ATM وهناك 1000 ماكينة أخرى تحت الإنشاء.


وصول 181 طالباً عائدًا من أوكرانيا عبر طائرة مصر للطيران |شاهد

 

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يشير إلي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بعودة 181 مصرياً من أوكرانيا عبر طائرة مصرية قادمة من رومانيا.

المسلماني : الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا لها خصوصيتها وتدار على الهواء | شاهد

 

قال الصحفي أحمد المسلماني ، إن الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا لها خصوصيتها ، وهي حرب على الهواء ، وليس فيها أي أسرار ، والأرقام الخاصة بالجنود الروس معلنة بشكل كامل .


ارتفاع أسعار السجائر المحلي والأجنبي.. التفاصيل

 

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، تفاصيل إرتفاع أسعار السجائر، مؤكدا أن الأسعار تشهد تحركا في الأسواق المصرية.

أسامة ربيع: قناة السويس سجلت أعلى إيرادات على مدار تاريخها يناير الماضي| شاهد

 

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت خلال عام 2021 أرقام قياسية لم تتحقق على مدار السنوات التي سبقتها ، بمقدار تخطى الـ 6 مليار دولار عائد.

 

بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا..إقصاء منتخب روسيا من كأس العالم..فيديو

 

قال الإعلامي تامر أمين، إن ما يحدث من الرد على الهجمات الروسية على اوكرانيا، هو محاولات لعزل روسيا وإقصائها كنوع من العقاب على ما قامت به.

وزيرة الهجرة: أرسلنا أسماء الطلبة العائدين من أوكرانيا لوزارة التعليم العالي لدراسة موقفهم

 

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكثف توجيهاته باستمرار للاهتمام بأزمة الطلاب المصريين في أوكرانيا والتواصل معهم وتقديم كل ما يمكن من دعم نفسي واحتياجات، قائلة: "مصر تقدم صورة مشرفة في اعادة المصريين من اوكرانيا".

 

الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة ولا تخففوا الملابس.. فيديو

 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس هذا الأسبوع كافة أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

 

لحظة قصف الجيش الروسي لمبنى التليفزيون الأوكراني .. فيديو

 

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يكشف لحظة قصف الجيش الروسي لمبنى التليفزيون الأوكراني في كييف.

 

 

 

 

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