بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا..إقصاء منتخب روسيا من كأس العالم..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن ما يحدث من الرد على الهجمات الروسية على اوكرانيا، هو محاولات لعزل روسيا وإقصائها كنوع من العقاب على ما قامت به.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار"، عبر فضائية “النهار”، أنه تم إقصاء منتخب روسيا من المشاركة بكأس العالم، على الرغم من وصول المنتخب الروسي للمراحل النهائية من تصفيات كأس العالم.

وتابع تامر أمين، ان الإتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية، أقصت المنتخب الروسي، إضافة إلى عدم مشاركة المنتخبات الروسية بكافة الألعاب الأخرى

الولايات المتحدة قامت بتحذير إلى جميع الدول بعدم التعامل مع البنك المركزي الروسي، ويعد نوع من انواع الحصار لروسيا.