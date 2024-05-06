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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء موقف جديد للسيارات بالقناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اليوم الاثنين عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قطعة أرض ( أرض الكامب) علي مساحة 3 آلاف متر وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذى وقع بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية للاستفادة من الأراضي غير المستغلة في إقامة مشروعات نفع عام للمحافظة.

ووجه محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة رفع التراكمات من الأرض لاستغلالها في إقامة موقف لسيارات قري مركز ومدينة القناطر الخيرية للعمل علي تحقيق السيولة المرورية بالمدينة ومنع المواقف العشوائية حيث تم رفع تراكمات عليها بلغت 5000 م3 على مدار يومين وذلك بحضور كل من اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس احمد نزيه وكيل وزارة الري بالقليوبية .

وخلال الجولة وجه المحافظ بالبدء في تخطيط الأرض هندسيا وتقسيمها الي حارات لاستيعاب أكبر قدر من السيارات واثناء تفقد قطعة الأرض وجه الهجان بالتنسيق بين الري ومجلس المدينة؛ لفحص قطعة ارض مجاورة لاستغلالها وضمها للموقف حيث تعتزم المحافظة علي إنشاء موقف متكامل الخدمات فور تدبير الاعتمادات المالية خلال الفترة المقبلة.

القليوبية محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان الاجهزة التنفيذية الموارد المائية

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