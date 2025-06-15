السيطرة علي حريق خيمة امتحانات بكلية التربية جامعة السادات

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة على حريق خيمة امتحانات كلية التربية جامعة السادات.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بنشوب حريق في خيمة بامتحانات كلية التربية جامعة السادات.

بانتقال قوات الحماية المدنية والإطفاء تم السيطرة علي الحريق دون إصابات أو وفيات أو خسائر بشرية.

وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي حيث ساعد وجود خشب الخيمة على اشتعال الحريق.

فيما تم السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.