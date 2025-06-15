بعد حريق خيمة جامعة السادات.. نقل مقر لجان الامتحانات لكلية التربية طفولة

أصدرت جامعة السادات، بيانا عن حادث الحريق الجزئي الذي اندلع فى خيمة الامتحانات بكلية علوم الرياضة جامعة مدينة السادات.

وأكد البيان، أنه نظرا لوجود حريق جزئى بخيمة الامتحانات، اليوم الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥، وبعد انتهاء الامتحانات وانصراف جميع الطلاب و الاداريين واعضاء هيئة التدريس ولا مساس بمبانى الكلية تماما.

ونوه عميد الكلية، بأن الحريق بالخيمة فقط ولا مساس بمبانى الكلية مطمئناً الأهالى والطلبة والطالبات بأنه تم السيطرة واتخاذ اللازم والأمور مستقرة.

كما أصدر الدكتور أحمد عزب، عميد الكلية تنبيها للطلاب، جاء كالاتي " الأبناء الأعزاء طلاب مرحلة البكالوريوس للفرق الدراسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة (بنين), نظرا لنشوب حريق بخيمة الامتحانات بمبنى الكلية أ، وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب وعدم تأخير أعمال الامتحانات، تم نقل مقر لجان الامتحانات النظرية للطلاب البنين إلى مدرجات كلية تربية طفولة بالمنطقة الثانية بمدينة السادات اعتبارا من الاثنين ١٦ يونيو ٢٠٢٥م، حتى آخر الامتحانات بالنسبه للطلبه (البنين) وطبقا لجداول الإمتحانات.

وطالب الطلاب (البنين) الالتزام بمواعيد الامتحانات الموضحة بمقر لجان الامتحانات النظرية بكلية التربية طفولة بالمنطقة الثانية بمدينة السادات.