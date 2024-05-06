محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل ببنها خلال احتفالات شم النسيم

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الاثنين بتفقد حدائق مدينة القناطر الخيرية حيث تفقد حدائق عفلة والياسمين كما قام بتفقد كورنيش النيل بمدينة بنها وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم وذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.



والتقي المحافظ بعدد من الأسر الذين حضروا من مدن المحافظة المختلفة ومن المحافظات المجاورة للاستمتاع بجو وحدائق مدينة القناطر الخيرية لقضاء عيد شم النسيم حيث قام المحافظ بتهنئتهم بالعيد وتقديم الورود لهم وتمني لهم قضاء يوم سعيد وسط حدائق القناطر التي تتسم بالأشجار النادرة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري علي مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر الخيرية وأصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.



وفي إطار خطة المحافظة لاستعدادات لأعياد الربيع تفقد الهجان عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ حيث تفقد 10 عيادات متنقلة شملت تخصصات الباطنة والرمد والقلب والعظام وأمراض النساء والأسنان موجها بالتمركز طوال اليوم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة أي شكاوى.



ثم تفقد المحافظ كورنيش النيل وممشي أهل مصر وكورنيش الرياح التوفيقي من البر الشرقي بمدينة بنها للتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة حيث وجه المحافظ بضرورة العمل علي استمرار أعمال النظافة موجها المسئولين بالمدينة بمتابعة أعمال النظافة حفاظا علي المظهر الحضاري للعاصمة مؤكدا أن الكورنيش ملك للجميع فيجب علي جميع المواطنين التعامل بإيجابية وعدم السماح لأحد بتشويهه.



وعلي صعيد آخر أكد المحافظ أنه شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



ومن جانبه أكد المحافظ إنه أصدر توجيهاته لمديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتموين بالمحافظة بتوفير جميع الخدمات والسلع الغذائية خاصة الأسماك بمختلف أنواعها والبيض وباقى السلع الغذائية الأخرى التى يكثر الطلب عليها فى شم النسيم، مضيفا أنه شدد على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال وضبط أى تلاعب أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا تشغيل المخابز بما يحقق وفرة فى رغيف الخبز للمواطنين طوال اليوم وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية وضمان سلامة التخزين والمعروض منها بالأسواق.



كما أصدر المحافظ توجيهاته لغرف العمليات بالاهتمام ببلاغات المواطنين بمختلف قطاعات الخدمات والعمل على حلها فورًا وتكثيف ورديات العمل فى مختلف قطاعات المرافق والخدمات طوال 24 ساعة، موضحا أن مجالس المدن استعدت لاستقبال أعياد الربيع من خلال تكثيف حملات النظافة العامة واستمرار ورديات العمل طوال 24 ساعة والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بمراقبة ضفاف النيل بمدن بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وتكثيف التواجد الأمنى بها لمواجهة أى حالات طوارئ.