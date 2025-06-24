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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استاد ميتلايف يحتضن المواجهة الحاسمة بين الأهلي وبورتو.. شاهد

الأهلي
الأهلي

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورًا من داخل استاد ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري وبورتو البرتغالي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

موقف الأهلي وبورتو في جدول المجموعة

يتذيل الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، حصدها من تعادل سلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى خسارة بهدفين دون رد أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية.

أما فريق بورتو البرتغالي، فيحتل المركز الثالث بنفس الرصيد (نقطة واحدة)، بعدما تعادل مع بالميراس دون أهداف، ثم خسر أمام إنتر ميامي بنتيجة 2-1.
 

فرص الأهلي في التأهل إلى الدور التالي

يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل، حيث سيرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتفوق بفارق الأهداف.

كما يحتاج أيضًا إلى خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدفين أو أكثر، حتى يتمكن من تجاوز الفريق الأمريكي في حسابات التأهل.

قواعد التأهل المعتمدة

في حال تساوي أكثر من فريق في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة أولًا، ثم فارق الأهداف، يليها عدد الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة.

خسارة أمام بالميراس تصعب المهمة

وكان الأهلي قد خسر مباراته السابقة أمام بالميراس بنتيجة 2-0، مما عقد موقفه وجعل الفوز في المباراة المقبلة ضرورة لا بديل عنها للحفاظ على آمال الصعود


 

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