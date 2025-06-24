دروجبا: الحظ عاند الأهلي أمام إنتر ميامي.. وريبيرو بحاجة لمزيد من الوقت

قال أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي الأسبق، إن الحكم على المدرب خوسيه ريبيرو في هذا التوقيت يعد ظالمًا، نظرًا لقصر الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، مشيرًا إلى أن هناك عوامل عديدة أثرت على أداء الأهلي في كأس العالم للأندية.

وخلال لقائه في برنامج "الماتش" مع الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، أكد دروجبا أن الأهلي كان قادرًا على تحقيق الفوز أمام إنتر ميامي، لكن سوء التوفيق حرمه من استغلال الفرص، خاصة في ظل تعرض إمام عاشور لإصابة.

وشدد دروجبا على أن الأهلي ليس مطالبًا بالتتويج بمونديال الأندية في كل نسخة، موضحًا أن البطولة تشهد تواجد أندية عالمية بمستوى كبير، وأن التركيز يجب أن يكون على الأداء وتطوير الفريق.

كما علّق دروجبا على صفقة انضمام زيزو إلى الأهلي، مؤكدًا أنها "صفقة مميزة"، قائلاً: “إدارة الزمالك كانت ستموت لتجديد عقده، وانتقاله للأهلي أربك حساباتهم.”

كما اتهم أحمد حسام "ميدو" بمحاولة التقليل من لاعبي الأهلي نفسيًا عبر التصريحات للضغط عليهم إعلاميًا قبل المباريات الحاسمة.