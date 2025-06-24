أمير هشام: جمهور الأهلي ينتظر أداء قويا من لاعبيه أمام بورتو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن جمهور النادي الأهلي ينتظر من لاعبيه تقديم مردود جيد خلال لقاء بورتو البرتغالي وتحقيق الانتصار بغض النظر عن فكرة الصعود لدور الـ16 في كأس العالم للأندية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: كل الامكانيات توفرت للاعبي الأهلي وسافر الفريق مبكرًا وخاض مباراة ودية امام باتشوكا المكسيكي..

وواصل: تم تدعيم الأهلي بصفقات جيدة، قد يكون هناك حالة عدم انسجام بين اللاعبين، والمدير الفني جديد لم يتأقلم بعض مع اللاعبين، لكن ليس لدرجة ألا يقدم الفريق أي مردود إيجابي خلال البطولة.

وأضاف: الأهلي يستطيع تحقيق نتيجة جيدة واسعاد جماهيره، ونتمنى من اللاعبين تقديم أداء قوي خلال اللقاء.