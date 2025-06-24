ريبييرو يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز قبل مباراة بورتو

عقد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة بمدينة نيوجيرسي، وذلك لإسداء العديد من التعليمات الفنية قبل مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وقام المدير الفني للفريق بمراجعة خطة اللعب التي سيعتمد عليها الأهلي في مواجهة بورتو، بالإضافة للتكليفات الخاصة بكل لاعب وكيفية تنفيذها خلال المباراة.

وطالب ريبيرو اللاعبين بالتركيز التام خلال أحداث اللقاء، كما شرح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق البرتغالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت مصر على ملعب ميتلايف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.