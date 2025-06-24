قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: رئيس الوزراء القطري حصل على مواقفة إيران على وقف الحرب مع إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يرسل تحذيرا جديدا لسكان وسط طهران
دعاء أوصى به الرسول.. أهم الأدعية التي كان يرددها النبي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-6-2025
وزير الطيران يتابع موقف تشغيل الرحلات بالمطارات المصرية
رويترز: سماع عدة انفجارات قوية في مدينتي كرج ورجائي شهر بإيران
مصر تستأنف حركة الطيران مع الكويت وقطر والسعودية والإمارات
التنفيذ خلال 6 ساعات .. ترامب: التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
أحمد أبو مسلم: مجموعة الأهلي هي الأسهل بالمونديال .. وريفيرو لا يصلح
نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة في قطر: تفعيل كامل للخطط اللازمة لتأمين أجواء الدولة
أجواء حارة تنتظر الأهلي أمام بورتو.. وديانج الأقرب للمشاركة
كأس العالم للأندية.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مباراة بورتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد أبو مسلم: مجموعة الأهلي هي الأسهل بالمونديال .. وريفيرو لا يصلح

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

كشف أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق عن رأيه في الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خاصةً بعد ظهور الفريق بمستوى متواضع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف ، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

أداء الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية مخيب للآمال بشكل كبير ، خاصةً أن الفريق وقع في المجموعة الأسهل بالمونديال ، وقام مجلس إدارة النادي بتدعيم الفريق بصفقات قوية قبل البطولة، لكن الأزمة الحقيقية للأحمر جاءت في اختيار المدرب.

وتابع: الإسباني خوسيه ريفيرو لا يصلح لتدريب الأهلي ، وهذا رأيي منذ اليوم الأول، و ترشيحه من البداية كان خطأ كبير من مسؤولي الأحمر ، ولم يكن له إنجازات سابقة، فكنت أتمنى تواجد مدير فني صاحب سيرة ذاتية كبيرة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

أحمد أبو مسلم الأهلي خوسيه ريفيرو القلعة الحمراء كأس العالم للأندية إنتر ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

طائرة درون

أول تعليق رسمي من جامعة القاهرة بشأن سقوط طائرة درون أمام كلية التجارة

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال العام يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الصينية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني

بالصور

لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

المانجو
المانجو
المانجو

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع إبنك طالب الثانوية العامة.. طريقة عمل ألواح الشكولاتة بالكراميل .. دليلك للحماية من مشاكل الجلد فى الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عشان تفضل شباب وقوي.. اعرف أفضل الأطعمة لبناء العضلات

العضلات
العضلات
العضلات

احترس منها.. هذه الأطعمة تسبب القلق والتوتر

القلق
القلق
القلق

فيديو

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

وائل كفوري

معجب يفاجئ وائل كفوري بحفل دبي.. شاهد

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد