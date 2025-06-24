أحمد أبو مسلم: مجموعة الأهلي هي الأسهل بالمونديال .. وريفيرو لا يصلح

كشف أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق عن رأيه في الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خاصةً بعد ظهور الفريق بمستوى متواضع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف ، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

أداء الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية مخيب للآمال بشكل كبير ، خاصةً أن الفريق وقع في المجموعة الأسهل بالمونديال ، وقام مجلس إدارة النادي بتدعيم الفريق بصفقات قوية قبل البطولة، لكن الأزمة الحقيقية للأحمر جاءت في اختيار المدرب.

وتابع: الإسباني خوسيه ريفيرو لا يصلح لتدريب الأهلي ، وهذا رأيي منذ اليوم الأول، و ترشيحه من البداية كان خطأ كبير من مسؤولي الأحمر ، ولم يكن له إنجازات سابقة، فكنت أتمنى تواجد مدير فني صاحب سيرة ذاتية كبيرة مع الفريق في كأس العالم للأندية.