أجواء حارة تنتظر الأهلي أمام بورتو.. وديانج الأقرب للمشاركة

كشف الناقد الرياضي محمد الجزار أن مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية ستُقام في أجواء مناخية شديدة الحرارة، وهو ما قد يؤثر بدنيًا على أداء اللاعبين، خاصة في الشوط الثاني.

وقال الجزار عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي ماركو مراد، الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل الجهاز الفني للأهلي للدفع بالمالي أليو ديانج في التشكيلة الأساسية، نظرًا لقدراته البدنية والدفاعية التي يحتاجها الفريق في مثل هذه المواجهات.

وأوضح الجزار أن فرص مشاركة أحمد نبيل "كوكا" في المباراة ضئيلة للغاية، في ظل عدم الجاهزية الكاملة للاعب، إلى جانب الرغبة في الدفع بعناصر ذات جاهزية أكبر من الناحية التكتيكية والبدنية في لقاء حاسم.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو ما زال بحاجة لمزيد من الوقت للتعرف على تفاصيل أداء لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن التقييم الشامل لا يجب أن يتم بناءً على مباريات قليلة وسط ضغط بطولة بحجم كأس العالم للأندية.