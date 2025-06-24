رويترز: سماع عدة انفجارات قوية في مدينتي كرج ورجائي شهر بإيران

سمع دويّ انفجارات قوية في مدينتي كرج ورجائي شهر، الواقعتين غرب العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة رويترز مساء يوم الاثنين

وأكدت مصادر من سكان محليين وروابط إخبارية محلية أن الانفجارات كانت متعددة وتقطعت معها أصوات صفارات تحذير، ما أثار حالة من الهلع والريبة في صفوف الأهالي

ومن جهتها، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" نبأ الانفجارات دون تفاصيل إضافية حول مسبّباتها أو حجم الأضرار، في وقت ترجح بعض روايات وجود احتمالات لارتباط هذه الأصوات بأنشطة عسكرية أو مناورات غير معلنة .

بينما ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حسابات X، تغريدات تؤكد وقوع التفجيرات في نفس المناطق، ما يعزز مصداقية الحادث ويؤشر على أنه لم يكن انقطاعًا مفاجئًا أو خبراً مضللًا .

ومع ذلك، بقيت التساؤلات بشأن طبيعة الانفجارات، وهل هي ناجمة عن تدابير داخلية مثل تدريبات عسكرية وصواريخ متطايرة، أم أنها هجمات تنفذها جهات خارجية مثل إسرائيل أو جهات مسلحة معادية.

المثير للانتباه أن إيران سبق أن شهدت حالات انفجارات قريبة من هذه المدن، كجزء من سلسلة عمليات تخريبية تستهدف منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي أو الصناعي منذ عام 2020 .

في حين لم تصدر إيران، حتى الآن، أي بيان رسمي من وزارات الدفاع أو الداخلية أو وكالات الأنباء الحكومية ايرنا أو فارس بشأن هذه الواقعة.

وعادة ما تميل طهران، في حالات مماثلة، إلى نسب أسبابها إلى "أعداء خارجيين"، دون تقديم أدلة واضحة للعلن.

لكن في المقابل، عبّرت قناة "القاهرة الإخبارية" عن تسرب معلومات خلال حالة الذعر القصوى بأن الجيش الإسرائيلي كان قد أشعل صفارات الإنذار في طهران، ممهّدًا لضربات محتملة. ونقل حساب آخر عن المخابرات الإسرائيلية أوامر بإخلاء مناطق داهمها دوي الانفجارات في طهران، ما يثير احتمال أن تكون الهجمات جزءًا من حملة تسعى لتقويض القدرات الإيرانية .

على الرغم من ذلك، من المبكر استخلاص استنتاجات حول خلفية هذه الانفجارات. فخيارات التخمين تتراوح بين احتمال مناورات دفاعية داخلية لا تستدعي إعلانًا رسميًا، أو أن تكون هذه نذر هجوم أكبر.

وفي الحالتين، يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت الحكومة ستقدّم تفاصيل محددة، خصوصًا في ظل اشتداد التوتر التبادلي الأخير بين طهران وتل أبيب.

ومن منظور التحليل، تركز شامل السلطة الإيرانية على تقليل الهلع، وأدرجت الحادث ضمن سلسلة من "العمليات الأمنية الغامضة" التي رافقت ضربات جوية إسرائيلية استهدفت منشآت داخل إيران خلال الأسابيع الماضية. وفي السابق، استهدفت هجمات مشابهة منشآت نووية أو صناعية، مثل الهجوم على منشأة تخصيب في فوردو وإغلاق جزئي لطهران عبر هجمات الطائرات دون طيار، ووسّعت مقارنة تأثيرها إلى أن "مساعي واشنطن لتفكيك حلف طهران-موسكو دخلت مرحلة متقدمة" .

ويستأنف الإيرانيون حياتهم بـقليل من الترقّب، منتظرين ما ستكشف عنه السلطات الإيرانية من حقائق قريبًا، في بلد تجاوزت فيه أصداء الانفجارات شوارع كرج ورجائي شهر وأثّرت على أجواء أكثر من منطقة حيوية.