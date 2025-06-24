قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: رئيس الوزراء القطري حصل على مواقفة إيران على وقف الحرب مع إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يرسل تحذيرا جديدا لسكان وسط طهران
دعاء أوصى به الرسول.. أهم الأدعية التي كان يرددها النبي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-6-2025
وزير الطيران يتابع موقف تشغيل الرحلات بالمطارات المصرية
رويترز: سماع عدة انفجارات قوية في مدينتي كرج ورجائي شهر بإيران
مصر تستأنف حركة الطيران مع الكويت وقطر والسعودية والإمارات
التنفيذ خلال 6 ساعات .. ترامب: التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
أحمد أبو مسلم: مجموعة الأهلي هي الأسهل بالمونديال .. وريفيرو لا يصلح
نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة في قطر: تفعيل كامل للخطط اللازمة لتأمين أجواء الدولة
أجواء حارة تنتظر الأهلي أمام بورتو.. وديانج الأقرب للمشاركة
كأس العالم للأندية.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مباراة بورتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التنفيذ خلال 6 ساعات .. ترامب: التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

ترامب
ترامب
علي صالح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال سلسلة من التصريحات عبر منصته "تروث سوشيال" عن التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد اثني عشر يوماً من التصعيد العسكري غير المسبوق بين الجانبين. ترامب، الذي لعب دور الوسيط من خارج موقعه الرسمي

 وقال ترامب إن الاتفاق سيسري تنفيذه بشكل تدريجي يبدأ خلال ست ساعات من لحظة الإعلان، ويشمل وقفاً مشروطاً لإطلاق النار من قبل إيران أولاً، يليها التزام إسرائيلي بعد مرور اثنتي عشرة ساعة، ليُعلن بعد أربع وعشرين ساعة عن "النهاية الرسمية للحرب".

ووصف ترامب هذا التطور بأنه "إنجاز كبير" من شأنه أن يمنع حرباً طويلة كانت ستدمر الشرق الأوسط بالكامل، حسب تعبيره. 

وأضاف: "لقد تم تجنّب كارثة كبرى. ما كنا أمامه هو احتمال لحرب كانت ستستمر سنوات وتأتي على استقرار الشرق الأوسط". لم ينس ترامب أن يختتم رسائله بنبرة دينية وشعبوية، قائلاً: "بارك الله إسرائيل، وبارك الله إيران، وبارك الله الشرق الأوسط"، في محاولة واضحة لإبراز دوره كبطل سلام خارجي بعد أن ظل بعيداً عن المشهد الرسمي.

رغم هذه التصريحات المتفائلة، لم تصدر حكومتا طهران وتل أبيب تأكيدات رسمية بشأن تفاصيل الاتفاق، مما أثار تساؤلات لدى المراقبين الدوليين بشأن جدية التنفيذ والتزام الأطراف. 

وذكرت مصادر إعلامية أمريكية مثل وكالة "أسوشيتد برس" و"رويترز" أن الاتفاق جاء في أعقاب ضغوط كبيرة تعرض لها الطرفان، خاصة بعد تبادل ضربات عنيفة شملت منشآت نووية وعسكرية، آخرها الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر، وردود الفعل الأمريكية.

وكان ترامب قد أشار أيضاً إلى "التعاون المبدئي" من إيران، التي أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بالضربة الصاروخية، الأمر الذي ساهم في تقليل الخسائر البشرية، وهو ما اعتبره ترامب مؤشراً على أن طهران كانت مستعدة للعودة إلى الطاولة السياسية. هذا التعاون جاء في سياق أكثر تعقيداً مما يبدو، حيث لم يتم تحديد إن كانت الولايات المتحدة جزءاً رسمياً من الوساطة أو إن كان لترامب دور شخصي فقط في تحريك القنوات الخلفية.

وفي ظل ترقّب دولي واسع، تبقى الساعات القادمة هي المحك الحقيقي لهذا الاتفاق. فالتزام الطرفين بمراحل وقف إطلاق النار سيفتح نافذة جديدة نحو التهدئة وربما مفاوضات أوسع، بينما فشل ذلك يعني العودة إلى مربع المواجهة المفتوحة. حتى الآن، يظل إعلان ترامب حدثاً سياسياً فريداً من نوعه، يجمع بين مفاجأة التوقيت وغموض المسارات، لكنه بلا شك أعاد تحريك المياه الراكدة في ملف ظلّ لسنوات من أعقد النزاعات الإقليمية.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اتفاق شامل وقف إطلاق النار إيران وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

طائرة درون

أول تعليق رسمي من جامعة القاهرة بشأن سقوط طائرة درون أمام كلية التجارة

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال العام يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الصينية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني

بالصور

لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

المانجو
المانجو
المانجو

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع إبنك طالب الثانوية العامة.. طريقة عمل ألواح الشكولاتة بالكراميل .. دليلك للحماية من مشاكل الجلد فى الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عشان تفضل شباب وقوي.. اعرف أفضل الأطعمة لبناء العضلات

العضلات
العضلات
العضلات

احترس منها.. هذه الأطعمة تسبب القلق والتوتر

القلق
القلق
القلق

فيديو

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

وائل كفوري

معجب يفاجئ وائل كفوري بحفل دبي.. شاهد

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد