ترامب: على إسرائيل وإيران السير نحو السلام

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل وإيران، مساء اليوم الإثنين، للسير نحو السلام؛ من أجل احتواء التوتر غير المسبوق في الشرق الأوسط.

واندلع الصراع الإسرائيلي الإيراني بالمنطقة؛ نتيجة الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على الدولة الإيرانية والمنتهك للقانون الدولي.

وتفاقم الصراع؛ بسبب انخراط الولايات المتحدة الأمريكية فيه إقليميا؛ بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مما استدعى ردا إيراني على الاعتداء الأمريكي، بحسب ما أعلن عنه الرئيس الإيراني في وقت سابق؛ فور التعرض للهجوم الأمريكي.

وأدانت الصين ورسيا الهجوم الأمريكي، فور وقوعه، وقالتا: إنه قد يؤدي إلى تفاقم خروج الصراع بالمنطقة عن السياق المتوقع.

كما خرجت بعض الدعوات الدولية- قبل تفاقم الصراع والهجوم الأمريكي- مثل الدعوة الإماراتية لإحلال السلام في المنطقة.