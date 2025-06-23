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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع إبنك طالب الثانوية العامة.. طريقة عمل ألواح الشكولاتة بالكراميل .. دليلك للحماية من مشاكل الجلد فى الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
أسماء عبد الحفيظ

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا.

ومن أبرزها:في 30 دقيقة فقط.. طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط، لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح، من المطبخ إلى السوق… سر نجاح ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني
 

لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح

طالب الثانوية العامة

من المطبخ إلى السوق… سر نجاح ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني

ألواح الشكولاتة

في 30 دقيقة فقط.. طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط

الحريرة 

دليلك لتجنب الطفح الحراري.. كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

دليلك لتجنب الطفح الحراري.. كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
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