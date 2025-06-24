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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل رسميًا لربع نهائي بطولة العالم في بولندا

كرة اليد
كرة اليد
يارا أمين

ضمن منتخب مصر لكرة اليد للشباب تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم تحت 21 سنة، المقامة حاليًا في بولندا خلال الفترة من 18 إلى 28 يونيو الجاري، وذلك بعد تعادل منتخبي ألمانيا وإسبانيا بنتيجة 35-35، ما منح الفراعنة بطاقة العبور لدور الثمانية.

وسيخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام نظيره الألماني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

ويكفي المنتخب المصري الفوز أو التعادل لتصدر المجموعة، حيث سيواجه المتصدر ثاني المجموعة الثانية، إما البرتغال أو السويد.

وتنقل قنوات "أون سبورت" مباريات المنتخب المصري ضمن تغطية موسعة برعاية الشركة المتحدة للرياضة، في إطار دعم المنتخبات الوطنية وتوفير متابعة إعلامية شاملة تسهم في تعزيز حضور الألعاب الجماعية والفردية على الساحة الرياضية.

وكان شباب الفراعنة قد حققوا فوزًا مهمًا على منتخب سويسرا بنتيجة 28-25، في أولى مباريات الدور الرئيسي، بعد أن أنهوا الشوط الأول متأخرين 11-13، قبل أن يقلبوا الطاولة في الشوط الثاني ويحققوا الانتصار.

وجاء تأهل مصر إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعد تصدرها للمجموعة الثامنة في دور المجموعات، بتحقيق ثلاثة انتصارات على منتخبات السعودية، البحرين، وإسبانيا.

ويضم منتخب مصر للشباب لكرة اليد من اللاعبين هم، يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويترأس البعثة نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

منتخب مصر كرة اليد بطاقة العبور القاهرة أون سبورت

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