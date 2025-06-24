مصر تستأنف حركة الطيران مع الكويت وقطر والسعودية والإمارات

في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية خاصة فى أعقاب غلق المجالات الجوية لعدد من الدول الجوار ، نتيجة للأحداث الإقليمية التى تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمتابعة موقف التشغيل لحظة بلحظة من داخل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمطار القاهرة الدولي.

وتوضح وزارة الطيران المدني أنه قد تم استئناف حركة الطيران بشكل تدريجي بين مصر وكل من(الكويت، وقطر والمملكة العربية السعودية، و الإمارات العربية المتحدة)؛ وذلك عقب إعادة فتح مجالاتهم الجوية أمام حركة الطيران .

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة استمرار التنسيق المباشر والمتابعة الدقيقة مع جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، بما يضمن انتظام حركة التشغيل وسرعة الاستجابة لأية تطورات، مع الالتزام التام بأعلى معايير السلامة الجوية والكفاءة التشغيلية، وفقًا للضوابط والمعايير الدولية المعتمدة.