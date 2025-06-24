تشكيل هجومي مفاجئ للأهلي أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل وجود تريزيجيه والشحات وزيزو في خط الهجوم تحت ووسام أبو علي، حيث يسعى ريبيرو للعب بقوة لحصد الثلاث نقاط بآمال ضعيفة للتأهل لدور القادم من المونديال.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني وأشرف داري وأحمد بيكهام وكوكا

الوسط : حمدي فتحي محمد علي بن رمضان

تحت المهاجم : الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو

المهاجم : وسام أبوعلي .