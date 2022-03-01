أسامة ربيع: قناة السويس سجلت أعلى إيرادات على مدار تاريخها يناير الماضي| شاهد

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت خلال عام 2021 أرقام قياسية لم تتحقق على مدار السنوات التي سبقتها ، بمقدار تخطى الـ 6 مليار دولار عائد.

أوضح الفريق أسامة ربيع ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن شهر يناير الماضي سجل أعلى إيرادات في تاريخ القناة ، متابعا : "إيرادات شهر فبراير معدلاتها أعلى من شهور كثيرة سبقت على تاريخ القناة " .

وفيما يخص قرار زيادة رسوم الملاحة البحرية ، نوه رئيس هيئة قناة السويس ، أن المنشورات الملاحية تتغير في أي وقت حسب التغير العالمي ، وتختلف عن الرسوم السنوية ، والقرار الأخير شبيه بالمنور البحري للقناة خلال جائحة كورونا.

وكان قد أوضح مسبقا أن التقارير الملاحية خلال شهر فبراير 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29 %، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8 %، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2 %.