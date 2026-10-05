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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس في ذكرى أكتوبر تضع الأمن القومي في صدارة الأولويات

ذكرى أكتوبر
ذكرى أكتوبر
حسن رضوان

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل محطة فارقة في تاريخ مصر، لما جسدته من قدرة المصريين على استعادة حقوقهم وحماية أرضهم مهما بلغت التحديات.

كلمة الرئيس تستحضر دروس النصر

وقال الجندي إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى أكتوبر لم تقتصر على استحضار أحداث النصر، وإنما ربطت دروسه بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية حاليًا، مؤكدًا أن تحقيق الإنجازات يتطلب الإرادة والتخطيط والعمل وتحمل المسؤولية.

«روح أكتوبر» في مواجهة تحديات الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن نصر 1973 جاء نتيجة سنوات من الإعداد والتخطيط وتكاتف الشعب ومؤسسات الدولة، معتبرًا أن هذه الروح تمثل نموذجًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والإقليمية، ودعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

الإصلاح الحقيقي يحتاج حلولًا جذرية

وأوضح الجندي أن حديث الرئيس عن الأعباء المعيشية يعكس إدراكًا للضغوط التي تواجه الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن معالجة المشكلات المتراكمة تتطلب إصلاحات حقيقية وحلولًا جذرية، وليس الاكتفاء بإجراءات مؤقتة.

تماسك الجبهة الداخلية جزء من الأمن القومي

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ورفع وعي المواطنين يمثلان عنصرين أساسيين في حماية الدولة، خاصة في ظل الأزمات والصراعات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

جاهزية القوات المسلحة رسالة طمأنة

وأكد الجندي أن تأكيد الرئيس جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية الحدود والمقدرات يعكس ثبات العقيدة المصرية في صون الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تظل إحدى الركائز الأساسية لحماية الدولة واستقرارها.

القضية الفلسطينية حاضرة في رسائل الرئيس

ولفت إلى أن تأكيد الرئيس رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، مع استمرار الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

ذكرى أكتوبر ذكرى انتصارات أكتوبر النائب المهندس حازم

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