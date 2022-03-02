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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-3 - 2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الأربعاء 2 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة  الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري إلى جانب لقاء فيورنتينا ويوفنتوس في كأس إيطاليا.

 وهناك 3 مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي تجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي ولوتن تاوند وتشيلسي ووست هام وساوثهامتون.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 

الزمالكX فيوتشر – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة


فيورنتيناX يوفنتوس– الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS 1 HD

 مواعيد مباريات كأس إسبانيا 
 

فالنسياX أتلتيك بيلباو– الساعة 10:30مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
 

ريال مايوركاX ريال سوسييداد– الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

لوتن تاوندX  تشيلسي – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامتونX وست هام– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليفربولX نوريتش سيتي– الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
 

نانتX موناكو– الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مباراة الزمالك وفيوتشر الدوري المصري فيورنتينا ويوفنتوس كاس ايطاليا كأس إسبانيا

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