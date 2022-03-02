مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-3 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 2 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري إلى جانب لقاء فيورنتينا ويوفنتوس في كأس إيطاليا.
وهناك 3 مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي تجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي ولوتن تاوند وتشيلسي ووست هام وساوثهامتون.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالكX فيوتشر – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
فيورنتيناX يوفنتوس– الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS 1 HD
مواعيد مباريات كأس إسبانيا
فالنسياX أتلتيك بيلباو– الساعة 10:30مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مايوركاX ريال سوسييداد– الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
لوتن تاوندX تشيلسي – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامتونX وست هام– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ليفربولX نوريتش سيتي– الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
نانتX موناكو– الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2