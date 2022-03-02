30 أسرة أوكرانية تغادر إلى ألمانيا وفرنسا من الغردقة

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن محافظة البحر الأحمر تنسق مع وزارة السياحة بصفة مستمرة وذلك فيما يخص السياح الأوكران العالقين والذين لم يتمكنوا من السفر إلى بلادهم بسبب الحرب الدائرة بين أوكرنيا وروسيا مشيرا الى أن 30 أسرة فقط من الأوكران ممن لهم معارف خارج أوكرنيا غادروا عبر مطار الغردقة الدولى إلى دول فرنسا والمانيا.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن جميع الخدمات الفندقية مجانا وأن إقامة السياح الأوكران مجانًا ولا يدخل السائح طرف في جدل من يدفع النفقات، و يتم مخاطبة الشركات السياحية الأوكرانية للوصول إلى اتفاق بشأن آلية تغطية نفقات الإقامة الخاصة بهؤلاء السائحين وذلك في ضوء التعاقد المبرم بين الفنادق المصرية والشركات السياحية الأوكرانية.

وتابع محافظ البحر الاحمر أن الرحلات الروسية من والى مطار الغردقة مستمره حيث يصل بشكل يومى قرابة 10 رحلات وأن السياح الروس والاوكران متواجدون بنفس الفنادق ولا يوجد أى خلافات بينهم ، بل على العكس هناك من كونوا صدقات سويا ، وسادت بينهم حالة من الحزن بسبب الحرب الدائرة.

وأضاف حنفى أن البحر الاحمر بها قرابة ال6 الاف سائح اوكرانى تقدم لهم كافة التسهيلات لهم لحين إيجاد آلية لعودتهم لبلادهم، والدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير الراحة اللازمة للسائحين الأوكران.

علاقات الشعوب لا تحكمها السياسة

ومن جهتة قال بشار ابو طالب نقيب المرشدين السيايحيين بالبحر الأحمر أن السياح الروس والاوكران لا توجد بينهم أى خلافات داخل الفنادق والجميع يشاهد ما يحدث بترقب دون اى رد فعل سلبى فعلى العكس من المتوقع اغلبهم تجمعهم لغة واحده وهى الروسية وصارت صداقات بينهم خلال فترة اقامتهم السياحية بالغردقة الامر الذى يؤكد أن علاقات الشعوب لا تحكمها السياسة أو خلافات الدول ومن فرقتهم الحرب جمعتهم شواطئ الغردقة.

وعبر السياح الأوكران والروس عن شكرهم للحكومة المصرية على حسن الضيافة والاقامة المجانية رغم انتهاء مدة رحلاتهم السياحية ، مؤكدين أأنهم يتابعون بقلق ما يحدث فى بلادهم ويتمنوع انتهاء الحرب وعودة الاستقرار بين البلدين وان الشعوب هى اول من تعانى من هذا الدمار وما تخلفة الحروب الشكر لمصر حكومة وشعبًا على استضافتهم في الفنادق، بعد صدور قرار بإقامتهم وتقديم الخدمات لهم بعد غلق المجال الجوى الأوكراني، مؤكدين أنهم يتابعون بشكل دوري ما يحدث في بلادهم من أسرهم هناك، وأنهم يشعرون بوجودهم في مصر أنهم في بلادهم دون أدنى مشكلات.