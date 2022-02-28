عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات البحر الأحمر تقضى بالإعدام شنقا على عامل هتك عرض طفل وحرقه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أسدلت محكمة البحر الأحمر الستار على القضية التى اتهم فيها عامل بناء بهتك عرض طفل وقتله وحرق جثته في الغردقة حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي بالإعدام شنقا على المتهم.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهم قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن صور له شيطانه سوء الأمور أحسنها، وانساق به إلى الظلمات وبيت النية وعقد العزم على قتله وإزهاق روحه وغرر به وأوهمه بالصعود معه لأحد العقارات تحت الإنشاء لقضاء حاجة في نفسه، فأصاب رميه «المجنى عليه» فأصبح صيدا سهل في مرمى شباكه وأسرى به إلى مكان قصى عن أعين الناس، وما أن ظفر به حتى باغته بخنقه بقطعة من قماش أعدها المتهم سلفاً لهذا الغرض حتى خر صريعاً يلهج أنفاسه الأخيرة تقطعا باسفكسيا الخنق دون أن يقشعر بدنه من هول ما فعله مشعلا به النيران لإخفاء النيران به في محاولة لإخفاء ملامح جريمته ليكمل بذلك حلقات آثمة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى سبقتها بأنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه سالف الذكر مستخدما أساليب احتيالية من شأنها التغرير به وحمله على مرافعته فانصاغ إليه حال كونه غير عالم بتفكيره الآثم، كما اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليه.

وتبين من التحقيقات التي تابعها المستشار وليد البيلي، المحامى العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد، أن الواقعة تعود إلى لنهاية شهر مارس 2020 بأن نجدة الغردقة تلقت بلاغاً بوجود جثة لطفل بعمارة تحت الإنشاء.

وأسفرت جهود فريق البحث بأن الجثة لطفل يدعى مصطفى جمال ضاحى وأن وراء الواقعة المتهم حسين محمد على وأنه قام باستدراج المجني عليه وهتك عرضه بالقوة، ثم قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم قام بإحضار زجاجة مملوءة بالبنزين وأشعل بجثة المجني عليه النيران.

البحر الأحمر خطف جنوب الصعيد هتك عرض الإعدام شنقا المحامي العام الغردقة اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

ممر آمن لسكان كييف.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا

هل يرتفع سعر الغاز المنزلي في مصر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا؟| التفاصيل وطرق التسعير

«صيف وشتاء في أسبوع واحد».. الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من هذا الأمر

تقرير من الأمم المتحدة يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب |وهذا مضمونه

هتك عرض 5 فتيات.. عامل مصاعد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه فى المعادي

الجيش الأوكراني: القوات الروسية قلصت وتيرة هجومها

ترشيحاتنا

وزير التعليم : إعلان مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع الجاري

السفير المصري في كوريا الجنوبية يستقبل رئيسة معهد اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية بسول| صور

وزير التعليم خد على دماغه .. السيسي يتحدث بـ انفعال عن منتقدي تطوير التعليم

شارك فيها رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن القاهرة|صور

موسيقى على نغمات القصف.. مراسلة لبنانية تنشر فيديو من أوكرانيا

شوبير يكشف سر غضب كيروش قبل مواجهتي مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

فيديو

نكرة بيشتم فنانة كبيرة.. رد عنيف من أشرف زكي على زوج منة عرفة

تخص الطبيب.. تطورات جديدة في قضية وفاة وائل الإبراشي.. فيديوجراف

البطل الأوكراني.. من هو شبح كييف الذي يهدد طائرات روسيا

ألقى الهاتف في وجه معجب.. 7 مشاهد كوميدية لـ كوكسال بابا خلال زيارته لمصر “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ