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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: عودة جنش بعد تعديل عقده وعواد الحارس الأساسي في الموسم الجديد

جنش وعواد
جنش وعواد

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": أن إدارة الكرة بالزمالك وضعت خطتها فيما يتعلق بحراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل في ضوء التغييرات خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "أنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع محمود عبد الرحيم جنش للعودة إلى الفريق في الموسم المقبل بعد نهاية إعارته لصفوف فريق فيوتشر وتم الاستقرار على بقاء محمد عواد وعدم رحيله بجانب عودة أحمد نادر السيد من رحلة الاحتراف في أوروبا".

وواصل: "قرر مسئولو الزمالك أن يكون محمد عواد الحارس الأول للفريق على أن يكون محمود جنش كحارس ثاني بجانب أحمد نادر السيد كحارس ثالث.

كما وعد مسئولو الزمالك جنش بتعديل عقده مع الفريق حيث كان يتقاضى 5.5 مليون جنيه في الموسم الواحد مع الفريق على أن يتم تعديل عقده مع الفريق إلى 8 ملايين جنيه في الموسم الثاني مع الفريق.

الزمالك محمود جنش جنش عواد محمد عواد نادر السيد

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