استمرار تعليق التداول في بورصة موسكو لليوم الثالث

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، تعليق التعاملات في بورصة موسكو لليوم الثالث على التوالي، وذلك في ظل خضم تطورات الأزمة في أوكرانيا ودخول العملية العسكرية التي أعلنت عنها روسيا يومها السابع.

وأضاف البنك الروسي أنه سيسمح بمجموعة محدودة من العمليات لأول مرة هذا الأسبوع.

وتحاول روسيا اتخاذ عدة إجراءات لحماية اقتصادها من آثار العقوبات الغربية ضدها عقب الغزو على أوكرانيا، خاصة مع تدهور الروبل.

وكان مصرف سبيربنك، أكبر بنوك روسيا، أعلن اليوم الأربعاء، مغادرة السوق الأوروبية حيث تواجه الشركات التابعة له هناك تدفقات نقدية كبيرة.

وقال البنك إنه لم يعد قادرًا على توفير السيولة للبنوك الأوروبية التابعة له، لكنه أكد أن مستوى رأس المال وجودة الأصول كافيان لسداد المدفوعات لجميع المودعين.

ووفقا لوكالة "رويترز" العالمية، ذكرت هيئة السوق المالية النمساوية إنه تم إغلاق الذراع الأوروبية لبنك سبيربنك، أكبر مقرض في روسيا، بأمر من البنك المركزي الأوروبي، الذي حذر من أنه يواجه الفشل بسبب تدفق الودائع بعد غزو روسيا لأوكرانيا.