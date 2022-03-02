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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير النقل: 550 مليار جنيه لحل وتسهيل حركة المرور فى القاهرة الكبرى

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة التطوير والبناء في قطاعى مترو الأنفاق والمونوريل 300 مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق، أن تطوير الطريق الدائري يتكلف 15 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه لنزع الملكية، معقبا: “الدولة أنفقت 550 مليار جنيه لحل وتسهيل الحركة المرورية في القاهرة الكبرى”.

في سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وزارة النقل قامت بعمل مشاريع بقيمة 1.6 تريليون جنيه، فضلا عن الطرق التي تقوم بإنشائها وزارة الإسكان والقوات المسلحة.

وأضاف السيسي: “لو عملنا كدا تبقى القاهرة سواء شرقها أو غربها عملنا فيها على الأقل الحركة الرئيسية بها.. ولكن يبقى التحدي بيننا فى مناطق مثل كرداسة التي تحتوي على عدد سكان كبير جدا”.

وتابع: “تفتكر يا إيهاب إيه اللي ممكن نعمله، على الأقل محور رئيسي أو اثنين ليأخذ الحي دا ويخلي به حركة.. وفي النهاية أنا عايز أخلي المواطن يتحرك فى مناطق مثل كرداسة وبولاق وغيرها من المناطق بشكل كويس”.

وأفاد: “عندما توليت المسئولية كان الموجود بالفعل هو الطريق الدائري وبكفاءة منخفضة، وهناك الكثير من المواطنين بيقولوا ليه هناك اهتمام كبير أوي بالطرق الموجودة والتكاليف الكثيرة التي ندفعها فى الموضوع”.

الفريق كامل الوزير وزير النقل الرئيس السيسي المشروعات القومية تطوير الطريق الدائري

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