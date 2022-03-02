السفير أشرف سويلم يدعو أوغندا للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية|صور

استقبلت إيفيلين أنيتا، وزيرة الدولة الأوغندية للاستثمار والخصخصة، السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، حيث تطرق اللقاء إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية الاقتصادية وسبل الدفع بها في مختلف المجالات الحيوية للبلدين.

وثمنت الوزيرة الأوغندية التعاون البنّاء بين حكومتي الدولتين، مشيدةً بدور شركات القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية في أوغندا، ومساهمتها من خلال ذلك في تحقيق أهداف الاستراتيجية الأوغندية للتنمية المستدامة، معربةً عن تطلعها إلى الدفع بسبل التعاون مستقبلاً، مع التركيز على جذب الاستثمارات المصرية في مختلف المجالات، لاسيما التصنيع والاتصالات والكهرباء والبنية التحتية.

من جانبه، تناول السفير أشرف سويلم أوجه الدعم المصري المقدم للجانب الأوغندي، والذي شهد زخماً كبيراً مؤخراً، بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية والتوجهات المصرية الداعمة للتنمية في القارة الأفريقية، مستعرضاً المشروعات المصرية الكبرى التي تم تنفيذها مؤخراً.

ودعا السفير المصري الجانب الأوغندي إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال الكهرباء والطرق وبناء المدن الجديدة، الأمر الذي يتوافق مع الأولويات الأوغندية التنموية.

