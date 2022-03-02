عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرية طلبة ضيفة إنچي في برنامج أسرار النجوم .. غداً

بدرية طلبة - انچي
بدرية طلبة - انچي علي

تحل الفنانة الكوميدية بدرية طلبة على برنامج أسرار النجوم غداً الخميس على محطة وراديو نجوم FM الساعه الثامنه مساءا وحتى الساعة العاشرة مساءا.

 

البرنامج من اعداد مروة حربي ومن تقديم المذيعه والإعلامية المتألقة انجى على ممثلة كوميدية مصرية. اكتشفها زوجها المؤلف مصطفى سالم وقدمها في عمل من تأليفه وهو (برج الأبجدية الجزء الثاني) من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون. 

بدرية طلبة تهاجم طليق منة عرفة: غاوي شهرة.. فيديو

بدرية طلبة تفتح النار على محمود المهدي.. والأخير: حسبي الله ونعم الوكيل

عملت بعد ذلك بالمسرح، وأثناء عملها مع الفنان سمير غانم والمنتج أحمد الأبياري في مسرحية (دور مي فاصوليا) و مسرحية (أنا ومراتي ومونيكا) شاهد المسرحية المخرج رائد لبيب وأٌعجب بها ثم رشحها للعمل بدور مديحه حاتم  في البرنامج الكوميدي (حسين على الهواء) تقديم الفنان الراحل حسين الامام  وأنطلقت بعد ذلك للعمل بالتلفزيون.

والسينما من أهم أعمالها تماسيح النيل اللى مالوش كبير البرنس الوصيه ونحب تانى ليه فلانتينو الحقيقه والسراب ملاكى اسكندريه بدل الحدوته ثلاثة نسر الصعيد يوميات زوجه مفروسه المشخصاتى 2 تصبح على خير والعديد من بعض الأعمال الناجحة.

بدرية طلبة الفنانة الكوميدية بدرية طلبة نجوم FM راديو نجوم FM مروة حربي مصطفي سالم أنا ومراتي ومونيكا تماسيح النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطني لأبقى قويًا ياهداف»

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| الجمهور يبحث عن أبو الأنوار .. أبرز إطلالات النجوم في مهرجان الـ SAG

"مش هحل" للرابر أبو الأنوار تريند رقم 1 على اليوتيوب

استودعكم الله .. فريدة سيف النصر تؤدي مناسك العمرة

البخت لـ ويجز تريند رقم 1 على اليوتيوب

سليم سحاب يحيى حفلاً بدار الأوبرا .. 13 مارس

اليوم .. المؤتمر الصحفي للدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية

أخبار الفن| وفاة جالا فهمي .. رسالة شريهان للرئيس السيسي بعد قرار علاج سمير صبري

ميرنا جميل تكشف أسرار دورها في مسلسل اللعبة مع عمرو الليثي.. غدا

ترشيحاتنا

العائدون من أوكرانيا : الدولة تحركت لإنقاذ أبنائها.. فيديو

ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم وهل تركها يبطل الصلاة؟.. مستشار المفتي يجيب

قوات دونيتسك تحاصر مدينة أوكرانية جديدة.. وصافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف

وصول أجانب إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي

الجنائية الدولية.. وقعت على قانونها 121 دولة|حققت بـ4 قضايا ولاقت انتقادات واسعة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديو

دعا لها بالتوفيق.. سبب انفصال منة عرفة وزوجها للمرة الثانية|فيديو

لقاح مصري.. تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى تصنيع لقاح "إيجي فاكس"

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ