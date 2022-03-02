بدرية طلبة ضيفة إنچي في برنامج أسرار النجوم .. غداً

تحل الفنانة الكوميدية بدرية طلبة على برنامج أسرار النجوم غداً الخميس على محطة وراديو نجوم FM الساعه الثامنه مساءا وحتى الساعة العاشرة مساءا.

البرنامج من اعداد مروة حربي ومن تقديم المذيعه والإعلامية المتألقة انجى على ممثلة كوميدية مصرية. اكتشفها زوجها المؤلف مصطفى سالم وقدمها في عمل من تأليفه وهو (برج الأبجدية الجزء الثاني) من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

عملت بعد ذلك بالمسرح، وأثناء عملها مع الفنان سمير غانم والمنتج أحمد الأبياري في مسرحية (دور مي فاصوليا) و مسرحية (أنا ومراتي ومونيكا) شاهد المسرحية المخرج رائد لبيب وأٌعجب بها ثم رشحها للعمل بدور مديحه حاتم في البرنامج الكوميدي (حسين على الهواء) تقديم الفنان الراحل حسين الامام وأنطلقت بعد ذلك للعمل بالتلفزيون.

والسينما من أهم أعمالها تماسيح النيل اللى مالوش كبير البرنس الوصيه ونحب تانى ليه فلانتينو الحقيقه والسراب ملاكى اسكندريه بدل الحدوته ثلاثة نسر الصعيد يوميات زوجه مفروسه المشخصاتى 2 تصبح على خير والعديد من بعض الأعمال الناجحة.